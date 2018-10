Come funziona Scanmarker Air Wireless OCR Pen

Antonino Caffo,

Che si tratti di prendere appunti durante la lezione oppure nel mezzo di una riunione di lavoro, c’è ancora chi usa penna e quadernino. Seppur viviamo tempi pregni di digitalizzazione, molti preferiscono la velocità e versatilità di segnare su carta, magari con rimandi e frecce, ciò che ascoltano in aula e a lavoro. Del resto è dimostrato che scrivere e rileggere certe nozioni aiuta a comprenderle meglio, conservandole ben fisse nella memoria.

Come trasportare la scrittura manuale nel nuovo secolo? No, non bastano S Pen e Apple Pencil ma serve un oggetto diverso, pensato ad-hoc per mettere assieme mondo analogico e digitale: lo Scanmarker Air Wireless OCR Pen. Il gadget è piccolo ma molto funzionale: a forma di penna, basta passare con la sua punta su testi stampati per convertili in bit, per risparmiare tempo ed energia. L’utilità della pen è che le note create hanno un formato del tutto aperto, cioè possono essere utilizzate in qualsiasi applicazione o browser web, a differenza di altri metodi di scansione OCR, molto più chiusi e limitati.

L’accessorio può scansionare una riga completa di testo in un solo secondo ed è compatibile con tante estensioni, dai documenti Word a fogli di calcolo Excel, da Gmail a Facebook. E come se non bastasse, lo scanner sa persino tradurre frasi in oltre quaranta lingue in tempo reale, il che significa poter capire al volo cosa contiene un menu o una guida turistica durante un viaggio all’estero. Come ci riesce? Con un software dedicato che, una volta ottenuto il testo, traduce le parole sullo smartphone.

Oltre a libri e pagine di vario tipo, Scanmarker Air Wireless OCR Pen può leggere anche i codici a barre UPC ed EAN, per identificare e catalogare prodotti nei negozi, ponendosi così come strumento professionale di tutto rispetto. Il prezzo, sui 99 euro, non è certamente basso ma il dispositivo è unico nel suo genere.