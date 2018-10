Gli Asus VivoBook S15 arrivano in Italia

Antonino Caffo,

Presentati al Computex di giugno, Asus ha confermato l’arrivo in Italia dei VivoBook S15. Si tratta di portatili con processori fino a Intel Core i7 di ottava generazione, 16 GB di RAM e scheda grafica dedicata, capace di arrivare alla configurazione Nvidia GeForce MX150. A bordo dei più recenti modelli c’è un sistema con doppia archiviazione, per ottenere velocità e prestazioni grazie a un’unità SSD e una HDD.

La dotazione hardware prevede la presenza della tecnologia Asus Wi-Fi Master, pensata per ridurre le interferenze su banda 802.11ac, anche a una certa distanza. Non a caso, si arriva a una velocità massima di 867 Mbps, ben sei volte superiore allo standard 802.11n, così da avere uno streaming omogeneo che si tratti di video, navigazione e gaming. Racchiuso in uno chassis da 361 x 243 x 19,4 mm e un peso di 1,7 Kg, il notebook ha un display da 15,6 pollici Full HD, che sormonta una tastiera in grado di offrire un sistema di retroilluminazione a tre livelli, con adattamento alla luce ambientale.

Asus spiega che il prodotto è pensato per un pubblico giovane, vista la particolare declinazione per i videogame ma non solo. Con applicazioni di realtà aumentata che stanno rapidamente prendendo il largo anche in ambito professionale, dotarsi di un terminale che sappia gestire anche task estremi è quanto mai fondamentale, per non rischiare di ritrovarsi tra le mani un computer obsoleto poco dopo.

I VivoBook S15 sono disponibili sul mercato italiano nelle colorazioni Star Grey (Red), Silver Blue (Yellow), Gun Metal e Icicle Gold. In particolare, quest’ultima ha sia un’elegante finitura spazzolata che disegni ispirati al diamante, vista la variante ad-hoc. I prezzi sono del tutto concorrenziali, visto che si parte dai 729 euro del modello di base per arriare al di sopra del migliaio per configurazioni da top di gamma.