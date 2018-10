Google News, su Android consumo anomalo di dati

Marco Locatelli,

L’applicazione di Google News per Android consuma un quantitativo enorme di dati in background, in maniera del tutto anomala e senza che l’utente se ne possa accorgere.

A segnalare quello che è un vero e proprio bug – riportato poi da un lettore di The Verge – diversi utenti sul forum di assistenza di Google, i quali fanno sapere di aver avuto problemi già nel mese di giugno.

Il caso è stato preso in carico da un community manager di Google News il mese scorso, il quale fece sapere che la società avrebbe indagato e lavorato per sistemare l’errore. Ad oggi, però, il problema non è ancora rientrato.

Su The Verge il lettore Zach Dowdle ha voluto raccontare la sua esperienza condividendo alcuni screenshot che dimostrano la gravità del problema. Dalle immagini (che potete vedere qui sotto) il bug è addirittura arrivato a consumare 12 gigabyte di dati mobili in una notte (ovviamente solo quando la connessione Wi-Fi non è attiva).

Nello specifico, il bug di Google News su Android va a consumare in maniera del tutto casuale una quantità enorme di dati in background senza che gli utenti ne siano a conoscenza. Questo ha portato, nel caso dell’utente Zach Dowdle, un costo extra di 75 dollari per il consumo dei dati in eccedenza rispetto a quelli garantiti dal piano tariffario.

In altri casi l’applicazione ha scaricato fino a 24 GB di dati, portando ad un sovrapprezzo addirittura di 385 dollari per alcuni utenti. Al momento l’unica soluzione potrebbe essere quella di disabilitare il download dei dati in background o disinstallare l’applicazione.

Per quanto riguarda iOS, invece, non si ha alcun tipo di segnalazione di un problema simile.