HP presenta Sprocket New Edition

Antonino Caffo,

HP ha aggiornato la sua linea di stampanti portatili Sprocket annunciando la New Edition. Si tratta di un modello che aggiunge opzioni di colore ulteriori nel design e di tante possibilità di condivisione. Per questo, il modello è pensato per un utilizzo anche fuori casa o comunque tra utenti differenti, visto che non necessita di molti passaggi per essere abbinata a smartphone, computer e altri dispositivi (come la precedente).

Al pari dei modelli degli anni scorsi, anche la New Edition permette di realizzare stampe 2×3, con una funzione davvero particolare: prima ancora di ottenere l’immagine su carta, si può usare l’app HP Sprocket per visualizzare in modalità realtà aumentata il prodotto finito, in dimensioni reali. Basta selezionare il file da stampare dallo smartphone e puntare la fotocamera sull’ambiente circostante così da proiettare sullo schermo la stampa, che diventa un oggetto attorno al quale girare e da spostare.

Oltre a queste caratteristiche, ci sono almeno altre due novità degne di nota: stampa social e condivisione delle esperienze. Con la prima, fino a tre persone possono usare contemporaneamente la stessa Sprocket New Edition e ognuno ha l’opportunità di stampare dallo stesso dispositivo con tre passaggi. In modo particolare, un Led colorato sul dispositivo viene associato ad ogni utente, così da sapere a quale device è collegato l’apparecchio di volta in volta.

La condivisione invece, abilita la creazione di album fotografici in sharing, attraverso l’app di Sprocket, in modo che ognuno possa rivivere momenti speciali grazie alle foto scattate e stampate. HP Sprocket New Edition sarà disponibile nei negozi e online a partire dal mese di novembre nelle colorazioni Luna Pearl, Noir e Blush, al prezzo di 149,90 euro.