Intellivision Amico, la console per famiglie

Nel 2020 arriverà sul mercato una nuova console, dedicata esclusivamente alle famiglie: Intellivision Amico. Ad annunciarla il produttore Intellivision Entertainment, il quale fa sapere che la macchina da gioco avrà un costo compreso tra 150 e 180 dollari e sarà distribuita inizialmente solo in Nord America e in Europa, a partire dal 10 ottobre 2020.

Ci sarà da aspettare un bel po’ dunque per mettere le mani sulla nuova console Amico, che sarà venduta con un pacchetto di oltre 20 giochi preinstallati (sia classici rivisitati che nuovi titoli), mentre altri titoli potranno essere acquistati in versione digitale sull’Intellivision Online Store al prezzo di 3/8 dollari, senza DLC o acquisti in-game.

Una delle particolarità di questa console è che è stata studiata per essere fruita da giovanissimi e famiglie, tanto è vero che tutti i videogiochi per la console Amico saranno adatti a tutti o, alla peggio, avranno una classificazione 10+.

Tra i giochi presenti, questi potranno essere provati sulla console Amico: Astrosmash, Shark! Shark!, Baseball, Night Stalker, Skiing, Math Fun, Pong, Asteroids, Centipede, Tempest, Adventure, Missile Command, Swords & Serpents, Miner 2049er, Super Burgertime, ToeJam & Earl. La maggior parte dei titoli di cui sopra avranno la modalità multigiocatore locale e online. È previsto anche un sistema di classifica e di trofei/premi come per PlayStation e Xbox.

Ancora non sono state rivelate le specifiche tecniche dell’hardware, anche se i primi rumor parlano di scheda grafica ad hoc per l’elaborazione 2D, connettività Wi-Fi ed ethernet, uscita video HDMI, porte USB multiple e un “sistema espansione” Insieme alla console ci saranno due controller bluetooth decisamente all’avanguardia: saranno dotato infatti di un touchscreen a colori, giroscopio e accelerometro, ritorno di forza, altoparlante e microfono.

Stiamo creando una console che i genitori vogliono comprare, non che gli venga chiesto loro di comprare – spiega il presidente di Intellivision, Tommy Tallarico – La maggior parte di tutti i giochi creati per le console domestiche in questi anni è creata pensando unicamente al giocatore più esperto. Noi vediamo un mondo in cui tutti sono interessati a giocare a casa con gli amici.