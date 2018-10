iOS 12.1 risolverà il BeautyGate di iPhone XS

Marco Grigis,

La polemica sul BeautyGate di iPhone XS sarà ben presto un ricordo. Apple ha infatti confermato alla redazione di The Verge l’intenzione di risolvere la problematica con iOS 12.1, un aggiornamento del sistema operativo mobile ormai in dirittura d’arrivo. L’intoppo con le fotocamere frontali non è stato intenzionale, deriverebbe invece da un elaborato sistema per ridurre il rumore negli scatti fotografici.

La questione è ormai ben nota: con l’arrivo sul mercato di iPhone XS e iPhone XS Max, molti utenti si sono lamentati di una sorta di filtro bellezza applicato di default sulla fotocamera frontale, tale da appianare le rughe del soggetto inquadrato contro la volontà dello stesso. Alcune riprese sono quindi risultate innaturali, tanto da sollevare una piccola sommossa sui social ribattezzata BeautyGate

Secondo quanto riferito da AppleInsider, la problematica non sarebbe relativa alla presenza di filtri per lo scatto, bensì a un elaborato sistema per l’eliminazione del rumore nelle immagini. A quanto pare, sebbene non vi siano conferme da Cupertino in tal senso, in caso di luminosità non ottimale la fotocamera non solo è impostata per aumentare automaticamente gli ISO, ma anche per eliminare tutti i difetti fotografici che potrebbero derivare da questa configurazione. Così facendo, le ottiche di iPhone scambierebbero tratti del viso come le rughe o lentiggini come rumore da ISO alti, richiedendo al processore di correggerle.

Così come già accennato, Apple ha intenzione di risolvere la questione in iOS 12.1, sia modificando le impostazioni delle ottiche che risolvendo un bug nel sistema di ripresa HDR dei suoi smartphone. L’aggiornamento dovrebbe risultare efficace per tutti i nuovi smartphone lanciati dal gruppo nel corso del 2018, quindi iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Al momento, non è noto quando iOS 12.1 verrà rilasciato al pubblico, ma è probabile l’attesa stia ormai per finire: non si esclude possa giungere a partire dal prossimo 30 ottobre, in concomitanza con l’evento a Brooklyn per la presentazione dei nuovi iPad Pro.

Galleria di immagini: iPhone XS e XS Max, le foto