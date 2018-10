LinkedIn sbarca nei centri di impiego

Filippo Vendrame,

LinkedIn entra per la prima volta in Italia nei centri di impiego e precisamente in quelli della Regione Liguria. Grazie ad un accordo sottoscritto con Alfa Liguria, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento di Regione Liguria, il social network per i professionisti di proprietà di Microsoft metterà a disposizione dei centri di impiego di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, soluzioni a supporto dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Liguria.

Grazie al supporto offerto da LinkedIn, le aziende e la pubblica amministrazione hanno la possibilità di ridurre sempre di più quel mismatch presente oggi in Italia tra la domanda e l’offerta di lavoro. Un problema al quale da sempre LinkedIn cerca di porre rimedio con lo sviluppo del suo Economic Graph, ovvero una mappatura digitale dell’economia globale, che ha l’obiettivo di offrire sempre maggiori opportunità di business alla forza lavoro di tutto il mondo.

LinkedIn rappresenta un valore aggiunto per i nostri Centri per l’impiego e soprattutto uno strumento agile e immediato, che può dare un supporto fondamentale all’attività dei Centri, oggi interessati da una profonda trasformazione finalizzata all’erogazione di una più vasta gamma di servizi, ma con l’obiettivo finale di incrociare la richiesta di professionalità da parte delle aziende con l’offerta di lavoro. Giovani e meno giovani conoscono LinkedIn e sempre di più lo utilizzano per valorizzare la propria professionalità: auspichiamo che dal progetto pilota avviato possa nascere una sempre più capillare e solida collaborazione per un matching sempre più efficace tra bisogni delle aziende e lavoratori.

Dunque, grazie a LinkedIn, i centri di impiego potranno fornire alle persone che entrano a cercare lavoro nuovi strumenti per trovare una nuova collocazione professionale.

LinkedIn è la più grande rete professionale online al mondo con oltre 575 milioni di utenti a livello globale, di cui più di 12 milioni in Italia, con più di 26 milioni di aziende che offrono ogni anno più di 15 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Per LinkedIn, l’Italia rappresenta la terza community nazionale di lavoratori 4.0 più grande d’Europa.