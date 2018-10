WhatsApp Dark Mode si mostra nelle novità per iOS

Candido Romano,

Si torna a parlare delle novità provenienti dal mondo di WhatsApp. Di recente infatti è stata rilasciata una nuova versione 2.18.100 dell’app per iOS, ma sono stati svelati anche i primi dettagli in merito alla beta della Dark Mode, o modalità scura. Il download è già disponibile sull’App Store di Apple e quindi sono già state rese note le sue caratteristiche.

Come cambia WhatsApp con la versione 2.18.100 per iOS

La nuova versione dell’app di messaggistica istantanea è compatibile con iOS 12 e con le risoluzioni degli schermi di iPhone XS, XS Max e XR. Questa volta però WhatsApp si presenta con nuovi sotto menù attivabili attraverso il 3D Touch. Inoltre consente di rispondere ad uno stato anche con documenti, messaggi vocali, posizioni o vCard grazie a un’interfaccia praticamente uguale a quella delle chat.

Quando si ricevono più di due messaggi audio consecutivi, la loro riproduzione avverrà in sequenza ma un suono indicherà l’inizio del vocale successivo. Grandi novità sono attese anche per il futuro. Gli sviluppatori infatti stanno lavorando per offrire agli utenti di WhatsApp la possibilità di vedere un’anteprima anche dei video ricevuti attraverso la notifica ricevuta. Per il momento infatti questa funzione è attiva solo per le immagini e le GIF che possono essere visualizzate in anteprima anche senza essere state scaricate.

Che cos’è la Beta della Dark Mode

Ancora una volta WABeinfo ha fornito importanti dettagli sulle prossime novità di WhatApp. Questa volta però sono state rilasciate una serie di immagini che illustrano la modalità scura, di cui per il momento è disponibile solo la versione beta, quindi non si esclude che possano esserci dei cambiamenti netti rispetto alla versione definitiva dell’app.

La nuova Dark Mode di WhatsApp in futuro dovrebbe arrivare sia su Android che su iOS. Le immagini rilasciate svelano già che è stato utilizzato il gioco di colori grigio/nero per lo sfondo e per i messaggi ricevuti, che si differenziano da quelli inviati essendo di una tonalità di verde scuro. Inoltre le scritte dovrebbero essere bianche, ma dovrebbe cambiare anche il colore della tastiera.

La nuova Dark Mode però sarà opzionale. Gli utenti infatti avranno la possibilità di scegliere se attivarla direttamente dalle impostazioni e potranno cambiare l’interfaccia ogni volta che lo riterranno opportuno.