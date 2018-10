Wind Smart Online, nuova offerta last minute

Filippo Vendrame,

Wind ha lanciato una nuova offerta speciale che solo i più rapidi potranno sottoscrivere. Sino al 24 ottobre, salvo possibili proroghe, i nuovi clienti Wind, con o senza richiesta di portabilità, potranno attivare Wind Smart Online. Trattasi di una tariffa che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 30 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al prezzo di 8,99 euro al mese.

Questa tariffa non prevede costi di attivazione, a patto che i clienti mantengano attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, Wind addebiterà 10 euro al cliente. Da evidenziare che i nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM dovranno pagare anche 10 euro una tantum per l’acquisto della SIM. In totale, dunque, si dovranno pagare 18,99 euro, un prezzo che comprende il costo della SIM e il primo mese dell’offerta tariffaria. Wind Smart Online si attiva online, direttamente dal sito web dell’operatore. Sulla pagina dell’offerta è presente un conto alla rovescia che indica quanto tempo hanno ancora le persone prima che la tariffa non sia più sottoscrivibile.

Nel caso Wind Smart Online dovesse sfuggire, gli interessati potranno rivolgere la loro attenzione verso Wind Smart Top 40 che propone 1000 minuti di chiamate verso tutti oltre a 40 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso l’offerta si può attivare direttamente online dal sito dell’operatore.

Sulle SIM acquistate viene attivato di default il piano base Wind Basic che prevede un costo per l’invio degli SMS di 29 centesimi di euro l’uno. Maggiori informazioni sulle offerte di Wind attivabili online sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore arancione.