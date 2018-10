D-Link lancia il kit wireless per webcam

Antonino Caffo,

Le webcam sono tra gli oggetti di domotica più utilizzati dagli italiani. Il poter accedere alle immagini live della propria casa è un’opportunità che in molti non vogliono farsi sfuggire, che si tratti di controllare figli e minori o eventuali violazioni da parte di terzi.

Purtroppo le videocamere, come qualsiasi altro oggetto connesso che si tiene in casa, hanno bisogno di alimentazione. Nonostante i cavi lunghi e versatili, dispositivi del genere non godono di quella libertà che spesso si vorrebbe, anche per motivi estetici. Ed è per questo che nasce il kit wireless di D-Link. Si tratta di un “pacchetto” che comprende il cosiddetto DCS-2802KT-EU mydlink Pro Wire-Free Camera Kit, un nome lunghissimo per descrivere qualcosa in realtà molto semplice: un hub alimentato al quale si connettono due webcam potenziate da una batteria ricaricabile, in grado di durare mesi.

Le videocamere sono pensate sia per un utilizzo indoor che outodoor, grazie alla certificazione IP65, che le protegge da polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Per chi lo volesse, l’hub può collegare fino a un totale di quattro videocamere e infatti D-Link ha pensato bene di mettere in vendita anche la sola cam alimentata a batteria, con nome in codice DCS-2800LH-EU.

Secondo la compagnia, sono molti i vantaggi nello scegliere il kit appena lanciato, in vendita a un prezzo ancora da comunicare. Eccoli di seguito:

100% wire free – le videocamere senza fili possono essere posizionate internamente o esternamente, senza praticare fori nelle pareti anche dove non è presente una fonte di alimentazione.

Maggiore durata della batteria – il consumo energetico in standby estremamente basso garantisce mesi di funzionamento tra una ricarica e l’altra.

Registrazione cloud inclusa – il piano Premium Cloud Recording di 12 mesi (del valore di 49,99€), è incluso nel costo del kit. Al termine dei 12 mesi sarà possibile utilizzare la versione gratuita o scegliere quella a pagamento più adatta alle proprie necessità.

Espandibilità – L’hub supporta fino a quattro videocamere senza fili, in modo da poter aggiungere videocamere aggiuntive quando necessario.

Videocamere di alta qualità – la risoluzione Full HD 1080p di alta qualità fornisce un’ottima immagine dello spazio ripreso.

Visione notturna – per vedere fino a 7,5 metri anche in mezzo al buio.

Storage locale opzionale – lo slot integrato per schede microSD e la porta USB consentono di memorizzare i video in locale.

Rilevamento avanzato del movimento – il rilevamento intelligente degli oggetti in movimento, insieme al sensore di movimento PIR, riduce notevolmente i falsi allarmi.

Compatibile con la Smart Home – kit compatibile con i dispositivi mydlink Smart Home, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Audio bidirezionale – consente di ascoltare e parlare attraverso ogni videocamera tramite il proprio smartphone.