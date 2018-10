Da Euronics arrivano I Magnifici 10

Filippo Vendrame,

Euronics ha deciso di lanciare la promozione “I Magnifici 10” che permetterà ai suoi clienti di poter risparmiare cifre importanti sull’acquisto di alcuni prodotti. Da domani, giovedì 25 ottobre, in concomitanza con il lancio del nuovo volantino e sino al prossimo 7 di novembre, la catena di negozi di elettronica proporrà questa esclusiva offerta speciale che consentirà ai clienti che acquisteranno un prodotto del valore di almeno 599 euro, la possibilità di poter scegliere uno tra i dieci “Magnifici protagonisti” del volantino Euronics a soli 99 euro.

Ogni cliente potrà trovare tra “I Magnifici 10” il prodotto che più desidera. Questa promozione, per esempio, rappresenta una buona occasione per chi vuole rinnovare il device per il lavoro e il tempo libero: si potrà, per esempio, scegliere tra il 2 in 1 Lenovo e il Mediapad Huawei T3 da 10 pollici o optare per uno smartphone come Huawei P8 lite e Samsung Galaxy J330. Le promozioni in casa Euronics, però, non finiscono qui. I clienti che dal 5 novembre al 2 dicembre guarderanno, sugli schermi all’interno dei punti vendita, il trailer del nuovo film di Natale “IL GRINCH” e invieranno un SMS al numero indicato, potranno partecipare al concorso che mette in palio una vacanza per tutta la famiglia, tra relax e natura, in Trentino Alto Adige, presso uno dei Familienhotels Südtirol.

Da Euronics, dunque, un pieno di promozioni speciali davvero molto interessanti che in vista dell’inizio dello shopping natalizio potrebbero rappresentare l’occasione giusta per anticipare qualche regalo, risparmiando un po’ di soldi. Maggiori dettagli dell’iniziativa promozionale sono disponibili all’interno del volantino di Euronics.