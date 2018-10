Facebook Messenger 4 è nuovo e più semplice

Candido Romano,

Facebook ha annunciato che è cominciata la distribuzione di Messenger 4, una nuova versione della popolare app di messaggistica istantanea. Il rollout avverrà nel corso delle prossime settimane a livello globale. Con i suoi 1.3 miliardi di utenti, l’applicazione è una delle più scaricate e usate al mondo. Nel tempo ha subito un’importante evoluzione, dai chatbot all’introduzione della pubblicità, ma gli utenti in generale hanno lamentato una crescente confusione e difficoltà d’uso.

Per questo con questa nuova versione si punta tutto sulla semplicità d’uso grazie a un’interfaccia ridotta all’osso: sono stati gli stessi utenti, secondo un recente studio, a chiedere un’usabilità migliore. Sette su dieci, il 71%, vuole la semplicità da un’app di messaggistica.

Cosa cambia in Facebook Messenger 4

Le novità sono diverse, riassumibili di seguito:

Una navigazione semplificata: Bisogna dirlo con vigore, l’attuale Messenger per molti risulta confusionario. Troppe opzioni, voci e percorsi da avviare. Messenger 4 ha invece solo tre tab anziché nove, il che semplifica parecchio l’usabilità. Quella delle chat, il secondo è Persone (con i propri amici) e il terzi è Scopri, cioè quello che serve a restare in contatto con le aziende, offerte, instant games, news. Finalmente l’interfaccia sembra meno caotica.

Chat personalizzate: è ora possibile personalizzare l’aspetto delle caselle che racchiudono il messaggio, sia nel colore che nel gradiente. Si potrà vedere quindi il colore delle caselle cambiare mentre si scorre la chat.

Funzioni di connessione: in Messenger 4 non cambieranno le funzioni che consentono di interagire con i propri contatti come amici e familiari. Resta uguale quindi la condivisione della posizione, le sfide con i giochi e le chat di gruppo.

Ci saranno novità: ulteriori funzioni saranno rilasciate progressivamente, in questo modo gli utenti si abitueranno a poco a poco. Confermata innanzitutto la possibilità di attivare la modalità scura, ma arriveranno anche nuove interfacce rivisitate e personalizzabili.