Ho. Mobile, ancora aumenti per le MNP da Vodafone

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di alzare ulteriormente il costo di attivazione di una nuova SIM se i nuovi clienti effettueranno la portabilità da Vodafone. Il nuovo rincaro è di ben 10 euro. Complessivamente, dunque, attivare una nuova SIM Ho. Mobile provenendo da Vodafone costerà ben 29,99 euro. Poco più di una settimana fa, l’operatore virtuale aveva già deciso di rincarare i costi di attivazione per i clienti che provenivano da Vodafone e all’epoca l’esborso era passato da 9,99 euro a 19,99 euro.

Nessuna variazione, invece, per chi attiverà semplicemente una nuova SIM senza portabilità o con portabilità da tutti gli altri operatori italiani. In tutti questi casi, i costi di attivazione si fermano a 9,99 euro. In definitivamente, chi porterà il numero da Vodafone sarà costretto a pagare ben 20 euro in più per l’attivazione della SIM. Quella che può essere vista con una scelta molto dubbia è, in realtà, una strategia ben precisa. Ho. Mobile, infatti, è un operatore virtuale nato proprio da una costola di Vodafone per arginare l’arrivo di Iliad e delle sue offerte low cost.

Il successo di Ho. Mobile è stato subito immediato, forse anche troppo visto che molti clienti Vodafone hanno preferito migrare per sfruttare le tariffe a basso costo pur sapendo che avrebbero potuto ancora godere della rete performante di Vodafone.

Questa mossa può essere vista, dunque, come un modo di difendere il brand principale del gruppo rendendo più oneroso il cambio di operatore. Si ricorda, infine, che Ho. Mobile offre una tariffa che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic a 9,99 euro al mese.

Maggiori dettagli sui costi della tariffa direttamente all’interno del sito dell’operatore virtuale.