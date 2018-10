HP, nuovi Spectre x360 e EliteBook x360

Filippo Vendrame,

HP ha annunciato il lancio di nuovi computer Windows 10 in grado di offrire la migliore combinazione possibile in termini di design, sicurezza e prestazioni. Il costruttore americano ha, dunque, tolto i veli sui nuovi HP Spectre 13 X360, HP Spectre 15 X360 e HP EliteBook X360 1040.

HP Spectre 13 X360 e HP Spectre 15 X360

Trattasi di due convertibili Windows 10 diretta evoluzione dei modelli dello scorso anno. Punti di forza di questi prodotti il design e la qualità costruttiva. HP, infatti, ha lavorato molto per ridurre gli ingombri e proporre dei prodotti dall’aspetto decisamente premium. Un lavoro già iniziato nei modelli 2017 e continuato anche all’interno di questi nuovi prodotti 2018.

HP Spectre 13 X360 dispone di un display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD o 4K a seconda della versione scelta. Trattandosi di un convertibile, il display è un touch screen. Possibile interagire anche attraverso un pennino. HP ha scelto processori Intel Core di ottava generazione. Non mancano l’USB-C, il Bluetooth ed il WiFi. Ottima l’autonomia che HP dichiara addirittura di 22,5 ore. Nessun problema, dunque, per chi lavora fuori ufficio tutto il giorno. Opzionalmente è disponibile anche una variante con modem 4G LTE integrato. L’audio è curato con la collaborazione di Bang & Olufsen. HP Spectre 13 X360 sarà disponibile da novembre a partire da 1199 euro.

HP Spectre 15 X360 è molto simile al suo fratello minore. La differenza più macroscopica è nella presenza di un display da 15,6 pollici anche con risoluzione 4K. HP ha scelto sempre i processori Intel Core di ottava generazione anche se in questo caso sono disponibili varianti più performanti. Inoltre, tra le varianti disponibili, anche quelle caratterizze dalla piattaforma Max Q con GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Per gestire al meglio tutta questa potenza, questo convertibile dispone di un sistema ottimizzato di dissipazione del calore. L’autonomia dichiarata da HP non raggiunge quella del fratello minore ma gli acquirenti potranno disporre sempre di ben 17 ore d’uso continuativo. HP Spectre 15 X360 sarà disponibile da dicembre a partire da 1699 euro.

EliteBook X360 1040

Trattasi di un convertibile da 14 pollici realizzato negli ingombri tipici di un modello da 13 pollici. Un prodotto, dunque, estremamente portabile grazie al sapiente lavoro di progettazione dei tecnici della casa americana. Nonostante le dimensioni compatte, questo prodotto offre, comunque, ottime prestazioni. Questo convertibile, infatti, dispone dei potenti processori Intel di ottava generazione ed è in grado di offrire un’autonomia sino a 17 ore d’uso continuativo. La struttura del nuovo EliteBook X360 1040 G5 è in alluminio.

Il display da 14 pollici dispone di una risoluzione sino a 4K a seconda del modello scelto. Trattandosi di un touch screen è possibile interagire anche con un pennino per scrivere e disegnare. La scheda tecnica evidenzia la possibilità di mettere sino a 32 GB di RAM e di disporre di dischi SSD sino a 2 TB. WiFi e Bluetooth completano al dotazione di serie. Opzionalmente è possibile integrare anche un modem 4G LTE.

EliteBook X360 1040 sarà disponibile da ottobre a partire da 1499 euro.