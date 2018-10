Natale, le idee regalo di Lenovo

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando e molto presto le persone si troveranno a fare i conti con la frenetica rincorsa ai regali per amici e parenti. Lenovo, dunque, ha deciso di voler dare una mano a tutti gli italiani suggerendo alcune proposte che potrebbero soddisfare le esigenze di tutti coloro che intendono comprare un computer o uno smartphone da regalare per Natale. Nello specifico, Lenovo propone il convertibile 2-in-1 Yoga C930, il detachable 2-in-1 Miix 630, il laptop superslim IdeaPad 530S e tre nuovi smartphone moto g6 per tutta la famiglia.

Miix 630 unisce la flessibilità della piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 al supporto alle reti LTE 4G ai vantaggi del sistema operativo Windows 10 S. Non mancano tastiera full-size retroilluminata, trackpad e la Lenovo Digital Pen con 1.024 livelli di sensibilità in modo da poter scrivere, disegnare o annotare con Windows Ink per un’esperienza simile alla penna su carta. Con i suoi 1,33 kg, uno spessore di soli 15,5 mm e fino a 20 ore di riproduzione video in locale2, Miix 630 è il compagno ideale per chi, oltre ad essere sempre connesso, desidera una mobilità estrema.

Miix 630 è disponibile a partire da 999 euro. Yoga C930, invece, non è solo il 2-in-1 convertibile top di gamma di Lenovo basato su Windows 10, ma il migliore amico e regalo perfetto per i fan dell’intrattenimento su schermo. È infatti il primo laptop che integra l’esclusivo e innovativo altoparlante rotante con Dolby Atmos Speaker System per una qualità audio eccezionale. E le buone notizie per gli appassionati di sport, film e serie TV non finiscono qui: Yoga C930 supporta anche Dolby Vision HDR per una resa brillante delle immagini.

Yoga C930 è disponibile a partire da 1.499 euro.

IdeaPad 530S è un laptop Windows 10 perfetto per chi dispone di un budget illimitato. Questo prodotto è studiato per dare il meglio per chi lavora spesso in mobilità. Pesa solo 1,35 kg e, con uno spessore di soli 1,5 cm e disponibile con display Full HD da 14 o 15 pollici, IdeaPad 530S è perfetto per essere infilato nello zaino e portato a lezione. Il design dello chassis, interamente in alluminio e disponibile in diverse colorazioni, lo rende inoltre particolarmente robusto. Monta processori Intel Core di ottava generazione e schede grafiche NVIDIA MX130 o MX150, per gli utilizzi di gaming leggero e l’editing fotografico. L’audio Dolby è ottimizzato per altoparlanti Harman, per poter godere appieno dei programmi di intrattenimento durante la pausa studio.

Ideapad 530S a partire da 999 euro.

Infine, gli smartphone moto g6 play, moto g6 e moto g6 plus possiedono le innovazioni più richieste dalle persone. Basati su Android 8.0 Oreo, questi smartphone si distinguono per gli ampi display e l’elegante design senza rinunciare a potenza e velocità garantite dai processori Qualcomm Snapdragon. All’interno dei dispositivi sono integrate le fantastiche “Moto Experiences” che sfruttano le opportunità dell’Intelligenza Artificiale. Il moto g6 è progettato per sorprendere con il suo display Max Vision Full HD+ da 5,7” che riproduce perfettamente le immagini assicurando colori vivaci e dettagli precisi. Il moto g6 play con la potente batteria da 4000 mAh consente di mantenere invariati i ritmi frenetici senza rinunciare al tempo dedicato al divertimento. Il moto g6 plus scatta foto creative con il suo software innovativo, grazie alla tecnologia di messa a fuoco automatica Dual Pixel.

Moto g6 è disponibile su Amazon a partire da 269,00 euro, moto g6 play da 199,00 euro e moto g6 plus a partire da 299,00 euro.