Natale, le proposte di Sony

Natale si avvicina e contestualmente sta per iniziare il frenetico periodo dello shopping natalizio con le persone che si affanneranno ad acquistare regali per la famiglia e gli amici. Sony ha deciso di alleviare questo stress da shopping proponendo alcuni prodotti da poter mettere sotto l’albero il prossimo Natale. Per esempio, per chi è solito ascoltare sempre la musica mentre viaggia Sony propone le cuffie wireless premium WH-1000XM3 a eliminazione del rumore. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound, rilevano l’ambiente circostante per eliminare al meglio il rumore e consentire di gestire il livello di isolamento scelto, mentre la modalità Quick Attention permette di sentire l’ambiente circostante appoggiando semplicemente la mano destra sul padiglione.

Le cuffie wireless WH-CH700N a eliminazione del rumore, invece, sono leggere e ideali per l’ascolto prolungato. Con Artificial Intelligence Noise Cancellation (AINC) analizzano il rumore di fondo e regolano l’audio per garantire prestazioni ottimali, garantendo fino a 35 ore di autonomia. Per gli sportivi, Sony propone le cuffie in-ear WF-SP900 che consentono di ascoltare la musica anche mentre si nuota in piscina o in mare fino a 2 m di profondità. Possono riprodurre i brani tramite collegamento bluetooth da smartphone e dispositivi compatibili, ma sono in grado di farlo anche senza nessun collegamento grazie ai 4 GB di memoria interna.

Per chi ama la fotografia di qualità, Sony suggerisce le fotocamere compatte “travel” DSC-HX99 e DSC-HX95 che permettono di catturare i momenti più belli di viaggi e avventure da diverse prospettive e distanze. Nonostante le dimensioni compatte, offrono un’elevata capacità di zoom che va da un grandangolo da 24 mm a un super teleobiettivo da 720 mm. Inoltre, per chi ama i video, consentono riprese in 4K.

Per i fotografi più esigenti, Sony suggerisce la fotocamera Mirrorless full frame α7 III con sensore d’immagine CMOS Exmor R retroilluminato da 24,2 MP o la Mirrorless full frame α9 che è l’ammiraglia della serie Alpha.

Se l’obiettivo è quello di trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, Sony propone i suoi due nuovi TV top di gamma della serie Master, il BRAVIA OLED AF9 e il BRAVIA LCD ZF9. Disponibili rispettivamente nei tagli da 55 pollici e da 65 pollici e da 65 pollici e 75 pollici, sono basati su Android TV con Google Assistant integrato e offrono una qualità d’immagine di altissimo livello.

Per chi vuole distinguersi, Sony suggerisce lo smartwatch FES Watch U con tecnologia e-Paper e design alla moda.