OnePlus 6T, specifiche complete e possibile prezzo

Luca Colantuoni,

Il OnePlus 6T ha sicuramente vinto il titolo di smartphone più “leaked” dell’anno. Ormai si conosce praticamente tutto (design, dotazione hardware, prezzo e disponibilità), in quanto manca solo l’annuncio ufficiale che il produttore cinese ha spostato al 29 ottobre per evitare la concomitanza con l’evento Apple. Ecco quindi un riepilogo delle indiscrezioni apparse online negli ultimi mesi.

Alcune informazioni sul OnePlus 6T sono arrivate direttamente dal produttore cinese. Lo smartphone avrà un lettore di impronte digitali in-display, quindi sulla parte posteriore in vetro ci sarà solo il modulo fotografico. È stato invece eliminato il jack audio da 3,5 millimetri per fare posto ad una batteria di maggiore capacità (3.700 mAh), che tuttavia non supporta la ricarica wireless. Lo schermo AMOLED da 6,4 pollici, protetto dal Gorilla Glass, con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) avrà un notch a goccia simile a quello del recente Oppo R17 Pro.

La dotazione hardware comprenderà inoltre il processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo e LTE, porta USB Type-C. È probabile che in alcuni paesi si potrà acquistare una versione con 6 GB di RAM. Il sistema operativo sarà OxygenOS 9.0 basato su Android 9 Pie.

Un sito tedesco ha svelato in anticipo il prezzo dello smartphone (la pagina è stato successivamente rimossa). Il OnePlus 6T con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costerà 579,00 euro, quindi 10 euro in più rispetto all’attuale OnePlus 6. L’arrivo sul mercato europeo è previsto per il 6 novembre. OnePlus ha organizzato alcuni “pop-up event” in 27 paesi, durante i quali i fan potranno acquistare lo smartphone in anticipo. Gli utenti italiani dovranno recarsi il 31 ottobre (ore 12:30-19:30) presso la Torneria Tortona in Via Tortona, 32 a Milano.