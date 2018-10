Play Film, confermato upgrade gratuito al 4K

Marco Locatelli,

Confermata l’indiscrezione di qualche giorno fa secondo la quale i film acquistati su Google Play Film in formato SD o HD sarebbero stati convertiti gratuitamente alla risoluzione 4K.

Dunque, se in passato avete acquistato un film in formato SD o HD su Google Play non dovrete fare altro che aprire l’applicazione – nella sua versione più recente – e verificare se il contenuto è disponibile anche con la risoluzione 4K e, in caso positivo, ottenerne l’aggiornamento senza alcun costo aggiuntivo. L’utente riceverà comunque una notifica a riguardo in caso di film aggiornato al 4K.

Fino ad oggi questa era un’opzione possibile solamente sulla piattaforma concorrente di Apple, iTunes Movies Store, dove i titoli già acquistati dagli utenti vengono automaticamente resi disponibili anche alla risoluzione 4K, senza alcun costo aggiuntivo. Da questo punto di vista, invece, il colosso di Mountain View era ancora piuttosto lacunoso. Almeno fino ad oggi.

Prima di questa novità, chi aveva acquistato un film su Play Film in SD o HD per poterlo vedere anche in 4K doveva riacquistarlo a prezzo pieno, che in Italia significa sborsare altri 15.99 euro.

Un’altra novità – che farà la felicità dei possessori di smart TV Samsung – è che ora direttamente con l’applicazione Google Play Film i film in 4K potranno essere riprodotti in streaming sulle Smart TV di Samsung. Prima non era possibile, e in molti erano obbligati ad acquistare Chromecast Ultra per poter vedere i film di Play Film in 4K sulla propria tv.

Google ha fatto sapere che presto questa possibilità verrà estesa anche alle smart Tv di LG e che arriverà anche il supporto all’HDR (disponibile gratuitamente per tutti i titoli 4K ma non per quelli SD e HD) per le TV 4K di Sony Bravia.

Purtroppo, al momento, l’accesso gratuito al film in 4K di un contenuto già acquistato in precedenza in SD o HD è disponibile solo in USA e Canada e Google non ha fatto sapere quando arriverà anche in Europa (e quindi in Italia). Probabilmente non si dovrà aspettare molto.