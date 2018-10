Red Dead Redemption 2, info utili sul lancio

Marco Locatelli,

A pochissimi giorni dall’uscita di Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha rilasciato tutte le informazioni utili per aiutare i giocatori ad essere pronti a vivere al meglio l’epica avventura nel cuore dell’America selvaggia.

In primis, Rockstar ricorda la Companion app ufficiale di Red Dead Redemption 2, che si collega direttamente a PlayStation 4 o a Xbox One durante le sessioni di giochi. Disponibile dal 26 ottobre per iOS e Android, in contemporanea al gioco.

Com’è normale per un gioco di questa portata e dimensione, all’uscita sarà disponibile un aggiornamento contenente cambiamenti e correzioni dell’ultimo minuto. Chi ha prenotato Red Dead Redemption 2 su PlayStation Store o Xbox Store può scaricare e pre-installare il gioco sulla propria piattaforma di gioco e cominciare a giocare già da venerdì 26 ottobre, all’uscita del gioco.

Mani avanti su possibili problemi da parte di Rockstar Games, che chiede ai giocatori stessi di partecipare alla segnalazione dei bug in Red Dead Redemption 2:

Come spesso capita all’uscita di giochi di queste dimensioni, ci aspettiamo l’insorgere di bug e problemi non previsti e ti invitiamo a informarci di qualsiasi problema simile che riscontrerai in Red Dead Redemption 2. Puoi consultare questa pagina dedicata a Red Dead Redemption 2 per verificare se il problema che riscontri è noto o se già esiste un articolo di assistenza, chiedere supporto inviando una richiesta o segnalare un bug. Il sito di supporto contiene anche diversi utili articoli su requisiti di installazione, bonus prenotazione e altro ancora.

Per chi volesse trasmettere in streaming sessioni di gameplay con Twitch, YouTube, Facebook, Mixer e altre piattaforme dovrà rispettare alcuni limiti. In Italia è possibile caricare o trasmettere contenuti di gioco solo a partire dalle ore 13.01 di giovedì 25 ottobre.

Alcune info anche per quanto riguarda la beta di Red Dead Online, in arrivo a novembre. Come annunciato in precedenza, Red Dead Online è una nuova esperienza online ambientata nell’enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2.

Come accade con tutte le esperienze online di questa portata e dimensione – fanno sapere da Rockstar -, l’uscita sarà inevitabilmente turbolenta e siamo sicuri che la nostra fantastica e affezionata community condividerà idee, ci aiuterà a risolvere i primi problemi e collaborerà con noi per rendere Red Dead Online un’esperienza divertente e innovativa.

L’accesso a Red Dead Online sarà gratuito per tutti i possessori di una copia di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 o Xbox One.

Sfruttando le dinamiche di gioco di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online offrirà ai giocatori la possibilità di esplorare l’universo di gioco in solitaria o in gruppo e sarà ricco di aggiornamenti e modifiche costanti, per offrire al pubblico un’esperienza sempre nuova e curata nel dettaglio.