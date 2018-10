Super Mario, disponibile l’enciclopedia ufficiale

Marco Locatelli,

Volete conoscere tutto quello che è possibile sapere sulla storia e sui segreti dei tanti capitoli di Super Mario? Da oggi, dopo qualche anno di attesa, l’enciclopedia ufficiale dell’idraulico più famoso del mondo è disponibile anche negli Stati Uniti d’America, in inglese, dopo il suo esordio sul mercato giapponese nel 2015 (per i 30 anni della serie).

Il volume – che è anche una grande guida per tutti i capitoli del brand dal 1985 al 2015 – racchiude tutto l’universo mariesco in 256 pagine e viene venduto sia in un’edizione standard da 40 dollari sia in una versione limitata da 80 dollari con tanto di cofanetto serigrafato con gli iconici punti interrogativi della saga.

A prescindere dalla versione scelta, il libro conterrà tutta la storia e i segreti dell’idraulico baffuto dalla sua nascita, nel 1985 fino al 2015. Trent’anni di videogiochi racchiusi in un volume che i fan di uno dei maggiori simboli del videogioco non potranno fare a meno di acquistare. Ancora non è dato sapere quando il libro sarà disponibile anche da noi, ma chi ha una certa dimestichezza con la lingua inglese e non vuole aspettare altro tempo può già accaparrarsi questa edizione americana (questo il link per l’acquisto).

Come già ampiamente detto, il libro è una sorta di “super” guida dei primi 30 anni di storia del franchise piena di contenuti relativi a tutti i diciassette titoli del baffuto idraulico usciti dal 1985 al 2015, dall’originale Super Mario Bros a Super Mario 3D World. Ovviamente mancano titoli più recenti come Super Mario Odyssey o Super Mario Party, da pochissimi giorni sugli scaffali dei negozi.

Il tomo contiene anche un’intervista esclusiva con il produttore Takashi Tezuka, suggerimenti per aiutare i giocatori a trovare tutte le monete, le stelle, i soli e i funghi all’interno dei giochi. Ci sono anche delle spiegazioni su problemi tecnici.E tanto altro ancora: informazioni sui nemici, oggetti, ostacoli e i mondi che si sono incontrati in oltre 30 anni di videogiochi con protagonista Super Mario.