Iliad rinnova l’offerta Giga 40 da 6,99 euro

Filippo Vendrame,

Iliad ha comunicato che l’offerta tariffaria Giga 40 da 6,99 euro al mese è stata rinnovata per ulteriori 50 mila attivazioni. Questo significa che l’operatore ha deciso di allungare la vita utile di questa tariffa che era in scadenza. Il suggerimento, dunque, per gli interessati, è quello di affrettarsi prima che Iliad decida di eliminarla. Si ricorda, al riguardo, che Iliad Giga 40 prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese.

Accanto a questa tariffa, l’operatore francese propone anche Iliad 50 Giga che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese. Infine, a chi interessa solamente chiamare e mandare messaggi, l’operatore propone Iliad Voce con chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico Internet 4G a 4,99 euro al mese. Tutte queste offerte tariffarie si caratterizzano per la trasparenza e l’assenza di vincoli e di costi nascosti. Inoltre, tutti questi piani tariffari includono anche la segreteria telefonica, l’hotspot, il servizio mi richiami, la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, i filtri per le chiamate, l’SOS ricarica e tanti altri servizi. Il tutto senza dover pagare nemmeno un extra.

Il costo di attivazione di tutte le tariffe di Iliad è di 9,99 euro al mese. Sebbene l’operatore avesse a suo tempo affermato che i suoi clienti avrebbero potuto migrare da un’offerta all’altra, attualmente questa possibilità non è stata ancora offerta. Chi ha attivato Iliad 40 Giga non può, per il momento, passare a Iliad 50 Giga o a Iliad Voce.

Tutte le offerte tariffarie di Iliad sono sottoscrivili attraverso il sito ufficiale dell’operatore oppure tramite le Simbox presenti presso gli oltre 140 Iliad Store e Corner in tutta Italia.