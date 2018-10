Kena Mobile, 4G LTE per tutti dal 31 ottobre

Filippo Vendrame,

Kena Mobile consentirà a tutti i suoi clienti l’accesso alla rete 4G a partire dal 31 ottobre, sebbene ci siano alcuni distinguo da tenere in considerazione. L’operatore virtuale, dunque, ha tenuto fede alla sua promessa di offrire il 4G a tutti i suoi clienti entro la fine del mese di ottobre. L’annuncio è stato dato attraverso Twitter con un video che illustra un dettaglio importante.

Il passaggio gratuito alla rete 4G avverrà per tutti i clienti in possesso di una tariffa sottoscritta prima del 9 ottobre. L’accesso alla rete 4G, però, come riporta MondoMobileWeb, non sarà automatico. I già clienti con un’offerta attivata prima del 9 ottobre dovranno richiedere l’accesso al 4G attraverso l’app dell’operatore virtuale oppure attraverso il sito web di Kena Mobile o chiamando l’assistenza al numero 40181. L’attivazione del 4G non comporterà alcun costo. Diverso il discorso per tutti coloro che hanno attivato un’offerta 3G dell’operatore successivamente alla data del 9 ottobre.

Per loro, il passaggio alla rete 4G non sarà possibile a meno di non sottoscrivere una qualche nuova tariffa che includa nativamente il 4G come, per esempio, Kena Star 4G che è attivabile anche dai già clienti dell’operatore virtuale.

Inoltre, Kena Mobile avrebbe iniziato ad avvisare via SMS alcuni vecchi clienti che entro 7 giorni avrebbero potuto accedere in automatico alla rete 4G. Trattasi di clienti di vecchia data con attive tariffe dal costo superiore agli 8 euro come le vecchie Kena Smart o Kena Digital.

Il dato oggettivo, comunque, è che finalmente tutti i clienti Kena Mobie potranno usufruire del 4G sebbene con alcune limitazioni di velocità. L’operatore virtuale, infatti, limiterà la velocità in download a 30 Mbps e quella in upload a 5,76 Mbps.

Si ricorda, infine, che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.