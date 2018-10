Lens anche nelle foto di Google Immagini

Marco Locatelli,

A settembre bigG aveva promesso di portare Google Lens anche nella ricerca immagini all’interno del suo motore di ricerca. La promessa è stata mantenuta e ora la funzione è disponibile, anche se al momento solo negli Stati Uniti d’America per le ricerche in lingua inglese.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che l’app Google Lens permette di identificare specifici oggetti, luoghi, persone, testi all’interno di una foto per carpirne informazioni utili, ma anche selezionare e tradurre un testo. Possibilità consentita però solo se da una foto scattata al momento, in tempo reale.

Ma con questo aggiornamento, ora Google Lens riuscirà ad analizzare anche tutte le foto cercate all’interno di Google Search, ovviamente solo su mobile. Ad esempio, cercando la parola “divani”, andando nella sezione Immagini di Google Search, si troverà una nuova icona Lens sotto la foto, accanto all’opzione Condividi e toccandola verranno visualizzati dei punti sull’immagine che permettono di accedere ad ulteriori approfondimenti relativi all’oggetto raffigurato.

Toccando su questi punti viene evidenziata una parte dell’immagine che rimanda ad una finestra di Lens che contiene elementi che somigliano agli oggetti in foto. Di solito si tratta di elenchi di prodotti che puoi acquistare, una funzione decisamente utile qualora si volesse acquistare articoli che sembrano a quelli raffigurati in una foto trovata su Google Immagini.

La funzione è al momento disponibile solo negli Stati Uniti d’America per ricerche in lingua inglese, ma Google ha già fatto sapere che la estenderà futuro anche in altre lingue per altre parti del mondo.

Recentemente Google Lens ha introdotto la possibilità di analizzare anche le fotografie scattate in precedenza, e non più quindi solo quelle scattate in tempo reale. La funzione compare sia quando si utilizza l’app Google Lens che quanto si accede a Google Lens tramite Google Assistant. Aprendo Google Lens compare una nuova piccola icona in alto a destra dello schermo che permette di accedere alle foto presenti in galleria, dai vecchi scatti agli screenshot.