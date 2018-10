Netgear presenta Orbi Voice

Antonino Caffo,

Netgear ha uno scopo su tutti: portare le persone nella nuova era della connettività ma senza riempirle di oggetti connessi, ognuno dei quali fa una singola cosa. Nasce da un tale concetto Orbi Voice, il primo sistema al mondo Wi-Fi Mesh con integrati il servizio vocale Amazon Alexa e uno speaker audio Harman Kardon.

Si tratta in pratica di tre dispositivi in uno solo, che funge sia da ripetitore wireless che speaker intelligente, a cui domandare tutta la pletora di curiosità gestibili da Alexa e dalle sue “skill” scaricabili, e un ottimo compagno per riprodurre la musica da device connessi in Bluetooth, con la qualità del marchio Harman Kardon, icona per tutti gli appassionati del suono ad alti livelli.

Netgear, con un salto in avanti notevole rispetto alle sue recenti uscite, ha lavorato parecchio sul design e i risultati si vedono. A metà strada tra un Amazon Echo e un Apple HomePod, Orbi Voice si posiziona come prodotto che sta bene in qualunque ambiente, merito del suo colore tra il bianco e il grigio che si adatta a stanze con stili differenti.

A livello tecnico, la rete Wi-Fi Mesh è capace di estendere la portata del segnale per 150 metri, mentre le specifiche dello speaker parlano di un altoparlante con woofer da 9 cm e tweeter da 3 cm. Come detto, a bordo troviamo Alexa, che si controlla dallo smartphone per aggiungere e integrare tante funzionalità.

Orbi Voice è disponibile sia nel kit RBK50V insieme al router Orbi Tri-Band Wi-Fi che solo satellite (RBS40V), in grado di essere aggiunto a qualsiasi sistema Orbi. I prezzi consigliati sono di 499 euro per il kit più completo e di 329 euro per il solo speaker 3-in-1, per chi già dispone di un sistema Wi-Fi Orbi.