Pokemon Go, Community Day per Cyndaquil

Marco Locatelli,

Sarà Cyndaquil, Pokemon starter di tipo fuoco della seconda generazione, il protagonista del Community Day di novembre che si terrà sabato 10 novembre dalle 11.00 alle 14.00

Il Pokémon, che evolve in Quilava e poi in Typhlosion, quando evolve all’ultimo stadio durante l’evento imparerà una mossa esclusiva, ancora non svelata da Niantic. Visto che la mossa esclusiva per Chikorita era stata la stessa del Community Day dedicato a Bulbasaur (Radicalbero) è probabile che Typhlosion impari la mossa Incendio, proprio come accadde per Charizard.

Come di consueto, durante il Community Day sarà possibile trovare un’enorme quantità di Cyndaquil, anche in versione cromatica. Oltre a trovare molti più Cyndaquil del solito durante l’evento saranno disponibili altri bonus come Polvere di stelle raddoppiata durante le catture così come punti esperienza raddoppiati.

Ricordiamo che l’ultimo Pokemon Go Community Day dedicato a Beldum ha permesso agli allenatori di ottenere la mossa esclusiva Meteorpugno per Metagross anche fino ad un’ora dopo il termine dell’evento. È possibile che questa soluzione venga adottata anche per l’evento di Cyndaquill.

In queste ore The Pokémon Company Internationl ha svelato ufficialmente Melmetal, l’evoluzione del misterioso “Pokemon bullone” Meltan. Nel terzo e ultimo episodio delle ricerche del Prof. Willow e Oak viene mostrata l’evoluzione di Meltan, che si può ottenere con Pokemon Go e che poi potrà anche essere trasferito in Pokemon Let’s Go, Pikachu! e Lets’s Go, Evee!, due titoli in uscita il 16 novembre per Nintendo Switch. Un bel modo per far comunicare i due videogiochi.

Per poter far evolvere Meltan in Melmetal in Pokemon Go occorrono 400 caramelle Meltan, ottenibili come per tutti gli altri Pokemon: catturando Meltan tramite il pacco sorpresa, inviandolo al Prof. Willow oppure usandolo come Pokemon compagno.