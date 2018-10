Red Dead Redemption 2, in arrivo la companion app

Matteo Tontini,

Coloro che acquisteranno Red Dead Redemption 2 potranno contare su un’interessante companion app scaricabile sul proprio smartphone. Non è la prima volta che un videogioco viene supportato da un’applicazione complementare per offrire ai giocatori funzionalità aggiuntive: è un espediente già collaudato e funzionale, dunque non è una sorpresa che il titolo di Rockstar Games abbia la sua app dedicata.

Ma a cosa serve? Si collega direttamente a PlayStation 4 o Xbox One e fornisce informazioni interattive in tempo reale, che possono essere visualizzate sul dispositivo mobile. Inoltre, permette di scorrere e ingrandire la mappa di gioco, così come di impostare le mete o contrassegnare le aree di interesse: tutto a portata di tap! Così i giocatori saranno facilitati nella navigazione del vastissimo mondo di Red Dead Redemption 2 e difficilmente avranno difficoltà a orientarsi.

E ancora, la companion app mostra in tempo reale le informazioni vitali del protagonista, Arthur Morgan, dando l’opportunità all’utente di visualizzarle soltanto sul dispositivo mobile e non su schermo. Tra le altre funzionalità dell’applicazione, si annovera quella di monitorare le statistiche tramite il Social Club; in più, permette di leggere il diario di Arthur e di consultare il manuale di gioco in formato digitale.

La companion app di Red Dead Redemption 2 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre per Android e iOS, in concomitanza con il lancio ufficiale del titolo. Nei giorni scorsi è stato distribuito il trailer di lancio del gioco ed è stato rivelato il suo (esorbitante) peso.

Rockstar Games è stata di recente criticata per gli estenuanti turni di lavoro cui sono sottoposti i dipendenti, ma il cofondatore dello studio di sviluppo – Dan Houser – ha chiarito in un secondo momento la sua affermazione.