Tado°, un successo il nuovo round di finanziamenti

Tado°, nota azienda specializzata in prodotti smart per la casa, ha annunciato di aver terminato con successo un nuovo round di finanziamenti che ha permesso di raccogliere 50 milioni di dollari (43 miliardi di euro). Tra i maggiori investitori di respiro internazionale si menzionano Amazon, E.ON, Total Energy Ventures, Energy Innovation Capital, Inven Capital e la Banca europea per gli investimenti. Complessivamente, a seguito di questo nuovo round, i finanziamenti di tado° hanno raggiunto i 102 milioni di dollari (89 milioni di euro).

Quanto raccolto dalla società sarà utilizzato per rafforzare la sua posizione ed ampliare l’offerta di prodotti e di servizi. Tado°, si ricorda, sviluppa e produce termostati intelligenti per rendere più smart la gestione della climatizzazione delle abitazioni. I termostati smart di tado° connettono gli impianti di riscaldamento e condizionamento a internet. L’app tado° per smartphone Android ed iOS rileva quando un utente lascia casa o sta per rientrare e quando una finestra viene aperta, per gestire la temperatura interna in maniera più efficiente. L’integrazione tra i dati Meteo e gli algoritmi adattivi permette di andare a risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento, migliorando, al contempo, comfort e benessere.

Siamo convinti che presto tutti gli edifici saranno riscaldati e raffrescati in modo intelligente. Questo è il momento giusto per raccogliere capitale e utilizzarlo per posizionarci come azienda numero uno in questo mercato in forte crescita.

Secondo una ricerca della Commissione Europea, circa il 30% dell’energia globale è utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. Tado°, dunque, punta a voler rendere più efficiente la gestione del riscaldamento domestico, arrivando, così a ridurre i consumi energetici.

Vivere in una casa calda e confortevole è una necessità umana basilare. L’obiettivo di tado° è aumentare ulteriormente il valore per il cliente, investendo capitale fresco in nuovi servizi per una gestione globale del clima domestico dei nostri utenti.

I prodotti tado° possono essere acquistati in tutti gli Apple Store europei, presso oltre 30 operatori del mercato energetico e nei punti vendita delle più importanti catene commerciali e partner.