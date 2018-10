Volantino Unieuro, in regalo Cookeo Connect

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il nuovo volantino delle offerte valido dalla giornata di oggi, 25 ottobre, sino al prossimo 10 di novembre. Trattasi di un volantino molto interessante perché include una promozione davvero molto ghiotta. Alcuni dei prodotti presenti all’interno del volantino, infatti, permetteranno di ottenere in omaggio il Cookeo Connect, un innovativo robot per la cucina che con un solo tocco cucina piatti prelibati in completa autonomia. Un prodotto dal valore commerciale di 349 euro. Tra gli smartphone che rientrano in questa promozione si evidenzia il Samsung Galaxy S9+ proposto a 799 euro.

In alternativa, Unieuro abbina il robot per la cucina anche al Huawei P20 Pro che è proposto al prezzo di 799,90 euro. Tra i tablet pc rientranti in quest’offerta speciale, si evidenzia il Samsung Galaxy Tab S2 proposto al prezzo di 379,90 euro. Tanti, invece, sono i PC che permettono di approfittare di questa “gustosa” promozione. Per esempio, sia il Lenovo Ideapad 330S con processore Intel Core i3 3 8 GB di RAM a 499,99 euro che l’ASUS ZenBook con processore Intel Core i7 e 8 GB di RAM a 899,99 euro offrono l’interessante Cookeo Connect. Anche molti televisori presenti nel volantino permettono di ottenere in regalo il robot per la cucina.

Per esempio, il Philips TV LED Smart Ultra HD 4K 50PUS6203 a 399 euro, oppure il Samsung TV LED Smart Ultra HD 4K UE55NU7170 a 599 euro. Non solo prodotti legati alla promozione, comunque. Il volantino di Unieuro, infatti, è anche ricco di sconti e di proposte interessanti. Per esempio, per gli appassionati di gaming, la catena di elettronica propone il bundle composta dalla console Xbox One S 1TB con doppio controller ed un gioco a soli 249,99 euro. Presenti anche svariati gadget, accessori, fotocamere e persino hoverboard.