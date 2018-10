WhatsApp, arrivano gli adesivi su Android e iOS

Candido Romano,

WhatsApp ha rilasciato gli adesivi per gli utenti Android, ma presto saranno disponibili anche per i dispositivi iOS. La piattaforma di messaggistica istantanea con gli stickers si adegua quindi a Telegram. WABetaInfo ha reso noto che tutti gli utenti presto avranno la possibilità di utilizzare i nuovi adesivi.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno già iniziato a rilasciare le nuove versioni di WhatsApp per Android e iOS e presto arriveranno a tutti gli utenti. Possono usarli di sicuro gli utenti che hanno scaricato la versione beta, da cui sono tratte le immagini di seguito, ma il rollout sarà comunque graduale per tutti.

Come funzionano gli adesivi su WhatsApp

Il funzionamento degli adesivi è molto semplice perché gli utenti dovranno solo scegliere il pacchetto di stickers da installare nel proprio device, poi renderli “favoriti” e categorizzarli in base alle emoji corrispondenti. Come detto i primi pacchetti adesivi sono comparsi nelle versioni beta. Per usare gli stickers basta selezionarli e inviarli come se fossero delle semplici emoticon. Ovviamente se il ricevente non ha ancora ricevuto l’aggiornamento non potrà visualizzarli ma vedrà un messaggio che avviserà il mancato supporto di queste immagini.

Come inviare gli adesivi WhatsApp su Android

Tutto coloro che hanno un dispositivo Android per inviare gli sticker dovranno:

Aprire le chat o i gruppi di chat.

Vicino al sezione dedicata al testo dovranno tappare su Emojii per far apparire, accanto alle icone delle Emoji e delle GIF anche quella degli adesivi. Se non si vede questa icona è perché semplicemente l’aggiornamento ancora deve arrivare.

Selezionare l’adesivo che si inviare inviare e tappare su di esso.

Per aggiungere i pacchetti di adesivi sarà necessario toccare il ”+” che si trova a destra per far aprire una pagina contenente altri pacchetti da aggiungere a quelli già scaricati.

Per scaricarli bisognerà tappare sull’icona a freccia disponibile alla destra del pacchetto.

Come inviare gli adesivi su iOS

Per gli utenti iOS è prevista una procedura diversa e per inviare gli sticker gli utenti dovranno:

Aprire le chat o i gruppi di chat.

Accanto al campo di immissione del testo bisogna tappare sul ”+” e poi toccare l’icona dell’adesivo.

Per poter aggiungere altri pacchetti è necessario tappare sul ”+”.

A questo punto si aprirà una pagina dove bisognerà toccare l’icona di download che si trova accanto al pacchetto di adesivi che si intende scaricare. Grazie alla presenza della spunta blu è possibile capire se il download del pacchetto è andato a buon fine.

Bisogna scorrere verso il basso per gli adesivi.

Per inviare l’adesivo selezionato bisognerà toccarlo.