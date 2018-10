0844, il prefisso per le chiamate commerciali

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che sono stanchi di ricevere chiamate commerciali sul proprio telefono. AGCOM, infatti, ha deciso che le chiamate commerciali dovranno essere immediatamente riconoscibili, come previsto dalla legge numero 5 del 2018. Per chiamate commerciali si intendono quelle che arrivano direttamente dalle aziende o dagli operatori. Chiamate in cui i call center provano a vendere un qualche tipo di abbonamento o di prodotto. Il Garante per le comunicazioni ha, quindi, deciso che queste chiamate commerciali dovranno essere identificate da un unico prefisso, lo 0844.

La notizia è stata condivisa da La Repubblica che ha evidenziato che lo stesso prefisso sarà attribuito anche alle chiamate che si occupano di ricerche di mercato e pubblicità. Quando sugli smartphone comparirà questo prefisso, le persone sapranno già chi c’è dall’altra parte della linea telefonica e potranno decidere preventivamente se rispondere oppure no. Purtroppo, c’è una piccola scappatoia per i call center che conducono campagne promozionali per conto di società come TIM, Vodafone e Sky. Questi call center potranno fare a meno di usare questo prefisso e seguire lo schema attuale che vede utilizzare numeri di telefono che iniziano con lo 0 o con il numero 3 come nelle numerazioni mobile. All’apparenza, dunque, potrebbe sembrare che i call center potranno continuare ancora a “disturbare” le persone e che alla fine cambi davvero poco.

In realtà non è così perché anche in questo caso ci sono delle novità. Ovviamente, le persone, vendendo il numero non conosciuto, potranno sempre non rispondere. Ma a seguito del nuovo regolamento dell’AGCOM, sarà possibile richiamare il numero e scoprire chi si cela dietro. Richiamando, infatti, un centralino automatico svelerà chi ha effettuato la chiamata commerciale. Oggi, questa possibilità è preclusa.

Inoltre, arriverà anche un altro prefisso dedicato, lo 0843. Questa numerazione precederà i numeri che chiamano per effettuare indagini di tipo statistico. Le chiamate per conto dell’Istat, invece, avranno un’altra numerazione dedicata. Il prefisso 0844 dovrebbe arrivare nel 2019, mentre le altre novità dovrebbero entrare a regime nell’arco di due mesi.