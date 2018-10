Apple iPhone XR, l’offerta di 3 Italia

Filippo Vendrame,

3 Italia, contestualmente al lancio in Italia del nuovo Apple iPhone XR, ha deciso di lanciare un’offerta dedicata per consentire ai suoi clienti di poter acquistare il nuovo smartphone in forma rateale senza dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. I cardini dell’offerta dell’operatore per il nuovo nato di casa Apple sono le tariffe ALL-IN Power e FREE Power. La tariffa FREE Power si caratterizza per la possibilità di consentire al cliente di poter cambiare smartphone ogni 18 mesi.

A livello di contenuti, questa tariffa offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 60 GB di traffico Internet 4G LTE. ALL-IN Power, invece, offre chiamate illimitate e 60 GB di traffico Internet 4G LTE. Per quanto riguarda l’offerta con iPhone XR incluso, ALL-IN Power è disponibile con Finanziamento light credit Compass Banca S.p.A con addebito su SDD (SEPA Direct Debit) o Carta di Credito e con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito. FREE Power è disponile anche in questo caso con light credit Compass Banca S.p.A con addebito SDD (SEPA Direct Debit) o con Carta di Credito, oppure con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito.

Di seguito la completa offerta di 3 Italia per l’iPhone XR.

Apple iPhone XR con ALL-IN Power

Apple iPhone XR 64 GB : 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 25 euro di rata e maxi rata finale di 150 euro al trentesimo mese

: 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 25 euro di rata e maxi rata finale di 150 euro al trentesimo mese Apple iPhone XR 128 GB : 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 27 euro di rata e maxi rata finale di 150 euro al trentesimo mese

: 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 27 euro di rata e maxi rata finale di 150 euro al trentesimo mese Apple iPhone XR 256 GB: 29 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 30 euro di rata e maxi rata finale di 150 euro al trentesimo mese

Prezzi validi con con light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD (SEPA Direct Debit). Sottoscrivendo l’offerta con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito è richiesto un anticipo pari a 99 euro e una rata smartphone di 20 euro (iPhone XR 64 GB); un anticipo pari a 129 euro e una rata smartphone di 22 euro (iPhone XR 128 GB); un anticipo pari a 129 euro e una rata smartphone di 26 euro (iPhone XR 256 GB).

Apple iPhone XR con FREE Power

Apple iPhone XR 64 GB : 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 25 euro di rata, maxi rata finale di 100 euro al trentesimo mese e assicurazione Kasko da 5,99 euro al mese

: 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 25 euro di rata, maxi rata finale di 100 euro al trentesimo mese e assicurazione Kasko da 5,99 euro al mese Apple iPhone XR 128 GB : 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 27 euro di rata, maxi rata finale di 100 euro al trentesimo mese e assicurazione Kasko da 5,99 euro al mese

: 0 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 27 euro di rata, maxi rata finale di 100 euro al trentesimo mese e assicurazione Kasko da 5,99 euro al mese Apple iPhone XR 256 GB: 29 euro di anticipo, canone di 9,99 euro al mese, 30 euro di rata, maxi rata finale di 100 euro al trentesimo mese e assicurazione Kasko da 5,99 euro al mese

Prezzi anche in questo caso validi con con light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD (SEPA Direct Debit). Sottoscrivendo, invece, l’offerta con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito è richiesto sempre un anticipo pari a 99 euro e una rata smartphone di 20 euro (iPhone XR 64 GB); un anticipo pari a 129 euro e una rata smartphone di 22 euro (iPhone XR 128 GB); un anticipo pari a 129 euro e una rata smartphone di 26 euro (iPhone XR 256 GB).

Maggiori dettagli sulle offerte per l’iPhone XR direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.