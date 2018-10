Apple iPhone XR, l’offerta di TIM

Filippo Vendrame,

Apple iPhone XR è finalmente arrivato anche in Italia. TIM, partner ufficiale di Cupertino, ha deciso di lanciare un’offerta dedicata al nuovo smartphone per consentire ai suoi clienti di poterlo acquistare a rate e senza dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. I clienti TIM potranno abbinare il nuovo iPhone XR sia all’interno di una qualsiasi offerta ricaricabile che aderendo a TIM Next, la particolare proposta dell’operatore che consente di cambiare smartphone ogni 12 mesi.

Per quanto riguarda l’abbinamento del nuovo smartphone alle offerte ricaricabili, TIM prevede un contributo iniziale variabile a seconda del modello scelto, 30 rate mensili e l’addebito su carta di credito. Più nei dettagli, l’operatore italiano permette di acquistare l’iPhone XR a rate nelle declinazioni da 64 GB, 128 GB e 256 GB di memoria interna. Il contributo iniziale da corrispondere una tantum sarà di 149 euro, 209 euro e di 169 euro. Le rate mensili da corrispondere per 30 mesi saranno di 25 euro, 25 euro e di 30 euro. In caso di cessazione prima della scadenza contrattuale, o in caso di cessazione di una delle opzioni associate, per cause imputabili al cliente, verranno addebitati i corrispettivi per cessazione anticipata contrattualmente previsti e il saldo delle rate residue del prodotto.

Per quanto concerne, invece, TIM Next, l’operatore propone sempre l’iPhone XR nelle varianti da 64 GB, 128 GB e 256 GB. I costi sono i medesimi dell’offerta rateizzata per le ricaricabili ma vanno aggiunti 5,9 euro al mese per la sottoscrizione di un’assicurazione che protegge da danni accidentali. Costo che sale a 8,9 euro al mese si ci si vuole proteggere anche dai furti.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto

Maggiori informazioni sulle offerte di TIM per l’iPhone XR direttamente all’interno del sito dell’operatore.