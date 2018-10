Apple iPhone XR, l’offerta di Vodafone

Filippo Vendrame,

Vodafone ha lanciato un’offerta dedicata per il nuovo Apple iPhone XR che debutta ufficialmente nella giornata di oggi in Italia. L’operatore consentirà ai suoi clienti di poter acquistare più comodamente il nuovo nato di casa Apple attraverso delle specifiche offerte rateizzate. Come di consuetudine, tutte prevedono un anticipo e 30 rate mensili. L’addebito è previsto su carta di credito.

Vodafone ha deciso di creare una serie di offerte ad hoc per l’iPhone XR in tutte le sue declinazioni previste e cioè nelle varianti da 64 GB, 128 GB e 256 GB di memoria interna. Le proposte dell’operatore per il nuovo nato di casa Apple riguardano i profili tariffari Unlimited RED che propone chiamate illimitate, SMS illimitati, 25 GB di traffico Internet 4G oltre alla possibilità di navigare senza consumare traffico nelle app di chat, mappe, social e musica e Shake Remix Unlimited, una speciale tariffa per gli under 30 che permette di costruire una propria offerta personalizzata. Inoltre, qualsiasi ricaricabile potrà abbinare il nuovo iPhone XR acquistandolo a rate.

Di seguito la completa offerta di Vodafone per l’iPhone XR.

Apple iPhone XR 64 GB con Vodafone

Vodafone Unlimited RED : 199,99 euro di anticipo più 30 rate da 39,98 euro

: 199,99 euro di anticipo più 30 rate da 39,98 euro Vodafone Shake Remix Unlimited : 199,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 32,49 euro

: 199,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 32,49 euro Smartphone a rate: 299,99 euro di anticipo più 30 rate da 19,99 euro

Apple iPhone XR 128 GB con Vodafone

Vodafone Unlimited RED : 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 39,98 euro

: 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 39,98 euro Vodafone Shake Remix Unlimited : 249,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 32,49 euro

: 249,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 32,49 euro Smartphone a rate: 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 19,99 euro

Apple iPhone XR 256 GB con Vodafone

Vodafone Unlimited RED : 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 44,98 euro

: 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 44,98 euro Vodafone Shake Remix Unlimited : 249,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 37,49 euro

: 249,99 euro di anticipo più 30 rate a partire da 37,49 euro Smartphone a rate: 249,99 euro di anticipo più 30 rate da 24,99 euro

Maggiori informazioni sui piani dedicati all’iPhone XR direttamente all’interno del sito di Vodafone.