Apple iPhone XR, l’offerta di Wind

Filippo Vendrame,

Apple iPhone XR è finalmente arrivato ufficialmente anche in Italia. Per l’occasione, Wind ha confezionato un’offerta ad hoc per consentire ai suoi clienti di poterlo acquistare con maggiore tranquillità attraverso delle proposte rateizzate. Il nuovo nato di casa Apple, dunque, potrà essere acquistato attraverso le offerte Telefono Incluso o Findomestic. Per quanto riguarda la prima soluzione, tutti i clienti Wind con attivo un piano ricaricabile All Inclusive e Call Your Country o con un piano abbonamento Wind Magnum e Wind Home potranno aderire all’offerta Telefono Incluso.

Nello specifico, questa soluzione permette di avere l’iPhone XR nelle declinazioni da 64 GB, 128 GB e 256 GB con un anticipo, 30 rate mensili e una rata finale. Gli anticipi saranno pari a 199,90 euro, 239,90 euro e 339,90 euro. Canoni di 21 euro, 22 euro e 22 euro. Le rate finali saranno pari a 70 euro, 60 euro e 70 euro. Wind richiede l’addebito su carta di credito. Per quanto riguarda, invece, l’offerta basata su Findomestic, lo schema è molto simile e prevede un anticipo di zero euro, 29 rate e una rata finale. Più nello specifico, le rate da corrispondere saranno pari a 28,90 euro, 32 euro e 35,60 euro.

Le rate finali, invece, saranno pari a 61,80 euro, 31,90 euro e 37,50 euro. L’acquisto rateizzato dell’iPhone XR con Findomestic prevede l’addebito su conto corrente o carta di credito. Trattasi di due soluzioni che permettono di acquistare il nuovo smartphone di Apple senza dover dare subito fondo alla propria carta di credito.

Maggiori informazioni dell’offerta di Wind sono disponibili all’interno del suo sito ufficiale o in tutti i suoi punti vendita sparsi sul territorio italiano.