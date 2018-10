ASUS presenta Zenbo Junior, il nuovo mini robot

Candido Romano,

ASUS scommette ancora sui robot e presenta Zenbo Junior, fratello minore di quel Zenbo presentato nel 2016 ma poi sparito. In realtà gli utilizzi sono diversi. Il primo Zenbo era pensato come robot “da compagnia”, un prodotto domestico, mentre Zenbo Junior non è solo molto più piccolo, ma si rivolge ad aziende, sviluppatori e mondo education.

Ovviamente essendo un robot non può non avvalersi di una piattaforma di intelligenza artificiale, che si può comunque estendere e migliorare. Insieme al robot ASUS infatti offre diversi strumenti di sviluppo per il settore dell’istruzione o business.

Zenbo Junior pesa 2,75 kg e assomiglia molto alla versione precedente, solo che ora è estremamente più piccolo. Zenbo era infatti parecchio ingombrante, forte del suo peso da 10 kg, forse per questo non ha ricevuto l’attenzione e il successo sperato. Come si vede dalle immagini Zenbo Junior è da un corpo a cui è attaccata la “grossa faccia” del mini robot con tanto di display.

Ha una fotocamera 2D da 13 megapixel (nel precedente modello era 3D), si potrà comandare con la voce grazie ai quattro microfoni incorporati e gli immancabili sensori ad infrarossi, tattili, sonar e altri. Proprio grazie alla presenza di questo hardware il robot sarà in grado di rilevare tutti gli ostacoli, evitare le cadute, muoversi ed interagire anche con dispositivi IoT.

Zenbo Junior è stato pensato per essere utilizzato in ambito scolastico dal momento che è stata rilasciata anche la Classroom Management Console. Si tratta di uno strumento messo a disposizione degli insegnanti per facilitare il compito legato alla distribuzione del materiale didattico e dei compiti per gli studenti, ma sarà anche possibile esprimere le valutazioni sull’operato.

Insomma non uno strumento da usare nella propria casa, anche se il minore peso ed ingombro sarebbe stato perfetto per un uso domestico e non solo legato alla scuola o business,