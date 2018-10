iPhone XR: Tim Cook a sorpresa a Milano

Marco Grigis,

Apparizione a sorpresa per i clienti dell’Apple Store di Piazza Liberty a Milano, assiepati davanti alla fontana del negozio in occasione dell’arrivo nei negozi di iPhone XR. Tim Cook, il CEO del gruppo di Cupertino, è infatti comparso per l’apertura delle vendite, per un incontro con gli acquirenti non precedentemente annunciato alla stampa.

Così come riferisce Repubblica, Tim Cook ha raggiunto il nuovo Apple Store meneghino attorno alle 8.30 del mattino, senza che la stampa ne fosse al corrente. Una sorpresa per i molti curiosi presenti nel negozio per vedere da vicino il nuovo iPhone XR, lo smartphone colorato in vendita da oggi, dopo l’avvio della fase di preordine pochi giorni fa. La visita, durata all’incirca 30 minuti, è stata corredata da un tripudio di selfie, così come ormai consuetudine in queste occasioni.

È probabile che il CEO di Cupertino abbia deciso di far tappa a Milano per ammirare il nuovo store, inaugurato lo scorso luglio dopo un lungo progetto di riqualificazione della piazza. Cook non ha infatti partecipato all’evento estivo d’apertura, sostituito invece da Angela Ahrendts. Considerando come il progetto meneghino abbia avuto rilevanza internazionale, così come sottolineato anche dalla stessa Apple durante lo scorso evento di presentazione degli iPhone, non stupisce che il leader della mela morsicata abbia voluto vederlo di persona. Il CEO, in ogni caso, già si trovava in Europa: mercoledì ha visitato Bruxelles e ieri Madrid.

Secondo una fonte di Repubblica, i clienti “erano tutti ghiacciati”, proprio perché la visita è risultata inattesa ai più, sebbene la voce si sia sparsa velocemente grazie anche ai social network. Così in molti ne hanno approfittato per uno scatto ricordo, come è possibile notare proprio dalle piattaforme social. Al termine della visita, la tornata di acquisto per iPhone XR è ripresa come di consueto.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto