Logitech lancia gli speaker Z607 5.1

Antonino Caffo,

Oggigiorno un sistema di diffusione audio non può che essere nativamente orientato al multi-piattaforma. Il Logitech Z607 5.1 va in tale direzione, con qualche spunto di interesse ulteriore. Il punto centrale è quel 5.1 che fa già ben capire di quanti diffusori si è a disposizione con l’ultimo prodotto della compagnia attiva su tanti settori del mercato hi-tech.

Un subwoofer centrale e cinque altoparlanti abbinati rendono possibile una qualità del suono surround a 6 canali oppure in modalità 3D, a seconda della sorgente a cui si è connessi. Nel primo caso, gli ingressi diretti alla scheda audio del computer permettono di godere di un’amplificazione costante e omogenea, che si trasforma in un suono avvolgente quando si collega un tradizionale jack da 3,5 mm o RCA ad altri dispositivi di fruizione. Ovviamente non manca l’opportunità di utilizzare il Bluetooth, con una restituzione comunque consona a un sistema del genere, nato per modalità differenti di riproduzione.

Se c’è qualcosa su cui Logitech avrebbe potuto lavorare meglio, è la connessione tra i diversi altoparlanti, che può avvenire solo in maniera cablata. Immaginate di voler posizionare, come è giusto che sia, lungo tutto il perimetro della stanza i cinque elementi: fili a vista e limiti di lunghezza detteranno quanto poter raggiungere, sebbene si parli di ben 6 metri di cavo totali.

Al giorno d’oggi la maggior parte delle persone ascolta musica da diversi dispositivi: telefono, computer, USB e schede micro SD. Con gli speaker Z607 è possibile riprodurre i propri contenuti da qualsiasi device, grazie alla multi-connettività. Basta impostare la scelta una sola volta e attraverso il pannello di controllo o il telecomando selezionare il device preferito – ha detto Philippe Depallens, General Manager di Logitech Audio.

Diciamo che il domani è sempre più multi-room e dunque prima o poi tutti i principali produttori si adatteranno a una tecnologia wireless in tutto, non solo nella comunicazione da e verso il dispositivo audio preferito. Del resto, Logitech doveva pur ottimizzare i costi, e se si pensa che alla fine Z607 5.1 costa 135 euro, allora alcune limitazioni possono andare più che bene.