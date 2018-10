Meizu Note 8, schermo da 6 pollici e dual camera

Luca Colantuoni,

I produttori di smartphone cercano nuove soluzioni stilistiche e tecnologiche per differenziarsi dai concorrenti (notch, slider, tripla o quadrupla fotocamera e altro). Meizu invece offre ancora dispositivi tradizionali che tuttavia sono apprezzati da molti utenti. Il nuovo Note 8 è infatti un normale modello di fascia media “vecchia scuola” con schermo 18:9 e dual camera posteriore.

Il Meizu Note 8 possiede un telaio unibody in alluminio, un materiale utilizzato in passato per i top di gamma e oggi sostituito dal vetro (che permette di utilizzare la ricarica wireless). Lo schermo ha una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), caratteristiche molto comuni nei dispositivi di fascia media, come il Moto G6 Plus e lo Xiaomi Redmi Note 5. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 632, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Sul retro è presente una doppia fotocamera con un layout verticale. Il sensore principale è un Sony IMX362 da 12 megapixel con autofocus Dual Pixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.9 e al flash LED. Il sensore secondario ha invece una risoluzione di 5 megapixel e viene utilizzato per ottenere l’effetto bokeh. La fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel e obiettivo f/2.0 supporta il riconoscimento facciale e la funzionalità Beautify che migliora la qualità dei selfie.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (mTouch), il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 3.600 mAh e supporta la ricarica rapida mCharge. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia FlymeOS 7.

Il Meizu Note 8 sarà disponibili dal 1 novembre in Cina. Quattro i colori al lancio: nero, blu, viola e rosso. Il prezzo è 1.298 yuan, pari a circa 164 euro, tasse escluse. Non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.