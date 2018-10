Metro 2033 gratis su Steam (ancora per poche ore)

Matteo Tontini,

Notizia succulenta per i giocatori PC. Steam fa un bel regalo agli utenti, rendendo disponibile Metro 2033 gratis per le prossime ore.

La promozione è valida soltanto 24 ore, ma essendo partita già da un po’ è meglio affrettarsi e scaricare subito il gioco! Qualora si apprezzasse l’ambientazione post apocalittica, il genere FPS e, più in generale, impallinare mostri di ogni tipo, questa è l’occasione giusta. Distribuito nel 2010, il titolo racconta la storia di Artyom: si tratta di un ranger cresciuto nella stazione “Expo”, situata nei quartieri settentrionali di Mosca, costretto a vivere sotto il suolo dopo che un evento catastrofico ha reso la superficie terrestre inabitabile. Il giocatore è dunque chiamato a esplorare tunnel labirintici sotterranei e non solo, in un viaggio epico che lo porta a incontrare amici e nemici, mentre l’umanità affronta una pericolosa minaccia.

Metro 2033 mescola atmosfere da survival horror a sequenze stealth, ed è basato sui romanzi di Dmitry Glukhovsky; il titolo è stato molto elogiato per la sua suspense e per come sia capace di nascondere mostruosità in agguato a ogni angolo. È stato sviluppato dal team ucraino 4A, che ha anche realizzato il bellissimo sequel del 2013, Metro: Last Light. Il terzo capitolo, Metro Exodus, dovrebbe essere invece distribuito all’inizio del prossimo anno.

Nel caso in cui non si avesse avuto l’opportunità di mettere le mani su Metro 2033, questo il momento giusto per farlo. Soprattutto, è l’occasione adatta per avvicinarsi al franchise in vista dell’atteso terzo gioco. Vi ricordiamo che nel 2014 è stato pubblicato un interessante bundle per Xbox One, PlayStation 4 e PC, intitolato Metro Redux (la versione computer Metro: Last Light Redux), contenente i primi due giochi della serie (Metro 2033 e Metro Last Light).

È possibile scaricare gratuitamente Metro 2033 cliccando qui.