OnePlus 6T, immagini promozionali dello smartphone

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni sul nuovo OnePlus 6T hanno quasi una frequenza giornaliera. Solo due giorni fa, un sito tedesco aveva svelato le principali caratteristiche e il prezzo dello smartphone. Ora un noto leaker ha pubblicato la documentazione ufficiale con l’elenco delle specifiche complete e le immagini promozionali. L’annuncio del top di gamma è previsto per il 29 ottobre.

Le immagini evidenziano cinque principali novità del OnePlus 6T, ovvero il design, la doppia fotocamera posteriore, lo schermo AMOLED, l’autonomia e il lettore di impronte digitali in-display. Lo smartphone ha uno screen-to-body ratio dell’86%, grazie all’uso di un notch a goccia e cornici più sottili rispetto all’attuale OnePlus 6. Lo schermo AMOLED da 6,4 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e quindi un rapporto di aspetto 19.5:9.

L’unico componente visibile sul retro è la dual camera con sensori da 16 e 20 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7. Le funzionalità indicate nelle immagini sono Quick Capture, Portrait Mode e video HD in super slow motion. Anche la fotocamera frontale ha un sensore da 20 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.7. Lo sblocco dello smartphone può avvenire tramite il sensore biometrico di tipo ottico nascosto sotto lo schermo. La batteria da 3.700 mAh supporta la ricarica rapida, ma non la ricarica wireless. L’incremento della capacità è stato possibile con l’eliminazione del jack audio da 3,5 millimetri (nella confezione è presente un adattatore).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE. Il sistema operativo è OxygenOS 9.0 basato su Android 9 Pie. Dimensioni e peso sono 157,5×74,9×8,2 millimetri e 180 grammi, rispettivamente. Il prezzo della versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage dovrebbe essere 579,00 euro.