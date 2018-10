PayPal, Funds Now per aiutare le PMI

Filippo Vendrame,

PayPal porta in Italia Funds Now, uno strumento pensato per aiutare le PMI. Dopo il lancio in Australia, Stati Uniti e Regno Unito, arriva anche in Italia il servizio che rende immediatamente disponibile per i merchant la liquidità economica derivante dalla vendita di prodotti online, offrendo così nuove e importanti opportunità commerciali alle aziende di ridotte dimensioni.

La liquidità, per le PMI, è un problema certamente non di poco conto. All’interno del settore dei pagamenti digitali, infatti, il processo necessario per rendere effettivamente disponibili ai merchant i fondi relativi ai pagamenti derivanti dagli acquisti di prodotti online è più difficile e più lento di quanto ci si immagini e questo crea non poche difficoltà alle piccole attività imprenditoriali. Basti considerare che quando un utente effettua un acquisto online i ritardi nell’effettiva disponibilità di questo denaro per il commerciante possono andare dai 7 ai 21 giorni.

Da sempre le piccole imprese sono il cuore pulsante e il motore dell’economia globale. Un asset fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un Paese, questo, che PayPal ha cercato di sostenere fin dalla sua nascita e che oggi ci porta a servire oltre 20 milioni di attività commerciali in tutto il mondo. Realtà di ogni dimensione che spesso non possono aspettare i lunghi tempi burocratici per poter disporre di una liquidità per loro necessaria nell’immediato e che noi vogliamo aiutare a crescere e sostenere in ogni modo possibile con questo tipo di strumenti innovativi.

PayPal con Funds Now, dunque, prova a dare una soluzione a questa problematica. Questo strumento è stato offerto senza alcun costo aggiuntivo a più di un milione di imprese che usano PayPal proprio per cercare di risolvere questo problema, permettendo loro di avere una migliore qualità di vita e migliori possibilità di business.

Maggiori informazioni su questo strumento sono disponibili all’interno del sito di PayPal dove i venditori potranno scoprire se il loro profilo è compatibile con questo nuovo servizio.