Pokémon GO registrerà tragitti anche in background

Matteo Tontini,

Una nuova importante novità è in arrivo in Pokémon GO: Sincroavventura permetterà finalmente ai giocatori di registrare la distanza percorsa a piedi senza avere obbligatoriamente il gioco in esecuzione o possedere Pokémon GO Plus.

Un enorme sollievo per chiunque abbia deciso di investire nella schiusa delle uova e nella raccolta di caramelle, che richiedono di camminare molto. Se si possiedono parecchie uova da 10 chilometri e si vogliono far schiudere, per esempio, presto riuscirci sarà molto più semplice – il gioco potrà tranquillamente essere chiuso. L’aggiornamento dovrebbe perciò avere un impatto positivo sulle batterie dei telefoni e sul consumo delle connessioni dati.

Non soltanto Sincroavventura consentirà di calcolare i tragitti mentre l’applicazione funziona in background, ma fornirà anche un riepilogo settimanale in cui è possibile vedere il progresso dell’Incubatrice Uova e delle caramelle oltre a importanti statistiche riguardanti le attività. Dando un’occhiata al proprio Profilo Allenatore, poi, si potrà scoprire quanti chilometri sono stati percorsi nell’arco di una settimana.

Sincroavventura si connetterà all’app Salute sui dispositivi Apple e a Google Fit su Android ed sarà attivabile a discrezione dei giocatori. Nel frattempo, molti utenti di Pokémon GO sono riusciti a ottenere uno shiny Shinx presso i Raid, forse con eccessiva facilità (ricordiamo che i mostriciattoli cromatici hanno una rarità molto elevata).

Il CEO di Niantic, John Hanke, ha scritto in un post sul blog che Sincroavventura non sarà un’esclusiva di Pokémon GO, ma qualcosa che l’azienda intende integrare anche negli altri progetti:

Il 47% degli allenatori ha dichiarato di aver aumentato il proprio livello di attività fisica dal lancio del gioco, e molti hanno affermato che cimentarsi nel titolo li abbia aiutati a conoscere altre persone. Questo tipo di risposte da parte della community rafforza il nostro impegno non solo a creare giochi innovativi, ma anche a investire in funzionalità come Sincroavventura, un incentivo per le persone a essere attive ogni giorno.

Si prevede che la funzione sarà disponibile entro le prossime settimane.