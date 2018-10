Samsung eSport Palace sbarca a Lucca Comics&Games

Marco Locatelli,

Dopo aver avuto un ruolo da protagonista alla Milan Games Week, gli eSports invadono anche l’altra fiera italiana dedicata al mondo di videogiochi (giochi e fumetti): Lucca Comis & Games. Samsung Italia annuncia oggi il programma delle attività del Samsung eSport Palace alla kermesse lucchese, in piazza Santa Maria.

Tutti i visitatori della più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei fumetti e dei giochi, saranno coinvolti in diversi eventi e attività open, tra le quali sessioni di allenamento e coaching di gruppo gratuite a cura del team Samsung MorningStars con il supporto dello staff tecnico di Ak Informatica, e potranno assistere a tornei ed esibizioni che vedranno protagonisti alcuni tra i campioni e le squadre più affermate del panorama degli eSport in Italia.

Inoltre, tutti gli appassionati di racing avranno una gradita sorpresa: il primo novembre saranno ospiti speciali del Samsung eSport Palace l’ex pilota Ferrari Jean Alesi e il campione mondiale FIA GT e commentatore TV Matteo Bobbi.

Ogni giornata sarà scandita da qualificazioni e fasi finali dei tornei proposti di Assetto Corsa, Fortnite, Overwatch e HearthStone, con il commento dei più prestigiosi influencer di settore. Gli atleti elettronici potranno qualificarsi alle finali sul posto dei vari tornei tramite le fasi online del “Road to Lucca”, che hanno avuto inizio i primi giorni di ottobre. Dal 31 ottobre saranno aperte le iscrizioni per le selezioni on site per i tornei, in collaborazione con l’Associazione Sportiva di categoria GEC – Giochi Elettronici Competitivi, effettuabili presso la zona accrediti del Samsung eSport Palace.

Inoltre, nel padiglione di oltre 600 metri quadrati, i visitatori di Lucca C&G troveranno le ultime tecnologie Samsung per l’intrattenimento digitale e le piattaforme più evolute per gli appassionati di sport elettronici o “eSport”.