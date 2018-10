Satya Nadella, Xbox Game Pass anche sui PC

Filippo Vendrame,

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha annunciato che Xbox Game Pass arriverà anche sui PC. L’ultima trimestrale della casa di Redmond ha evidenziato una forte crescita del business dei videogiochi. Per continuare a crescere in questo settore, Microsoft ha già pronti alcuni progetti tra cui quello di portare Xbox Game Pass anche sui PC. Satya Nadella, dunque, punta a voler espandere ulteriormente la community Xbox attirando anche gli utenti che non possiedono una console e preferiscono giocare con i PC.

Xbox Game Pass, si ricorda, è un abbonamento in stile Netflix che permette ai possessori di una console Xbox One di avere libero accesso ad una vasta libreria di oltre 100 giochi da poter utilizzare liberamente. Il tutto a 9,99 euro al mese. Questo servizio che ha avuto da subito un ottimo successo, è, però, limitato alle console. L’idea di Microsoft, dunque, è quello di offrirlo anche a chi preferisce giocare con i PC. Il servizio, ovviamente, sarà dedicato a tutti coloro che possiedono un computer Windows 10. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli anche perché i giochi dovranno essere adattati a poter funzionare anche sui computer.

Attualmente, infatti, solo un numero risicato di giochi presenti all’interno di Xbox Game Pass è potenzialmente compatibile con i PC Windows 10. Ci sarà, dunque, sicuramente da aspettare un po’ ma la strada è tracciata. Sicuramente, dettagli ulteriori arriveranno nel corso dei prossimi mesi ma appare chiaro che Microsoft ha tutta l’intenzione di aumentare il suo ruolo da protagonista nel settore del gaming.

Nel frattempo, continuano gli sconti per Halloween all’interno del Microsoft Store. Inoltre, la casa di Redmond ha rilasciato una nuova build Insider per Xbox One che include ulteriori affinamenti al supporto a mouse e tastiera.