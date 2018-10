Wiko View2 Plus si presenta nel colore Supernova

Antonino Caffo,

Tra i brand più attivi nel mercato smartphone odierno c’è sicuramente Wiko. La compagnia francese aveva presentato a IFA i suoi ultimi View2 Plus, View2 Go e Harry2, arrivati sul mercato italiano da qualche settimana. Se le declinazioni in tonalità di colore sono più o meno le solite sia per Wiko che per i marchi concorrenti, ve ne è una sicuramente peculiare, che pone maggiore differenziazione tra la transalpina e il resto della giungla.

Wiko ha infatti lanciato la variante Supernova dei telefonini, puntando dritti al Natale e a una versione che dovrebbe incontrare i gusti sia del pubblico maschile che femminile, dato il particolare effetto di cui è dotata la scocca posteriore. Esteticamente, il risultato di Supernova è stato raggiunto partendo da una base di ultra violet, già colore pantone dell’anno, con richiami di tinte della lavanda, che sfumano verso il cosiddetto bleen, che Wiko ha preso come riferimento principale per i suoi dispositivi.

Stando alla compagnia, la colorazione supernova riprende uno dei fenomeni più suggestivi che la natura possa regalare all’occhio umano: l’aurora boreale. Una manifestazione dell’atmosfera, unica nel suo genere, che sprigiona fasce luminose di forme e colori diversi in continuo mutamento, proprio come gli effetti sfumati e ultra luminosi che le scocche di View2 Go e View2 Plus restituiscono.

Ovviamente dal punto di vista tecnico non cambia nulla tra Supernova e le altre tonalità: schermo da 5,93 pollici con risoluzione HD+, rapporto di forme 19:9 e un notch superiore. Il processore è uno Snapdragon 450 octa-core affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 MP e 5 MP, mentre quella frontale uno da 8 MP. Il prezzo di vendita consigliato è di 249,99 euro.