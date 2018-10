Dell lancia Alienware Area-51 R7

Antonino Caffo,

La divisione Alienware di Dell ha presentato il nuovo Alienware Area-51 Threadripper Edition, ovvero R7. Si tratta di un computer desktop pensato per il gaming e potenziato dalla seconda generazione di processori Ryzen Threadripper, capaci di veicolare 8, 12 o 16 core. La macchina è un concentrato di forza per il gioco più spinto ma anche per il multitasking evoluto. Del resto, anche se c’è chi spenderebbe migliaia di euro per un dispositivo a uso esclusivo dei videogame, sapere di avere in casa qualcosa che torna utile anche per fare dell’altro non è di certo banale.

La nuova serie è basata sull’architettura Zen, che è un po’ una sfida al gigante Intel nel campo dei PC di alto livello, con prestazioni che per Dell possono arrivare sino al +52% rispetto alla generazione precedente. Il computer è dotato di un chipset AMD X399 con supporto per la memoria quad channel, impostazioni grafiche quadruple e diversi tagli di archiviazione. Con le varie opzioni grafiche, Alienware afferma che la macchina può far girare software in 4K, 8K e VR. Area-51 R7 non si ferma a una sola GPU, visto che può ospitare sia le tecnologie Nvidia SLI che AMD Crossfire, grazie anche allo chassis Triad di seconda generazione, progettato per hardware esteso e gestione termica avanzata.

La cosa interessante è che è possibile arrivare alle schede grafiche senza utilizzare alcuno strumento, perché si trovano su una porta PCI-E a vista, che le mantiene accessibili. A completamento del prodotto, c’è da dire che ogni macchina monta due ventole quando viene utilizzata la grafica con raffreddamento ad aria, necessaria per azionare il processo a fluido.

Visto il pubblico e il comparto hardware, il prodotto non è certo per tutti. Qui si parte dai 2.200 dollari ma con una vasta scelta di opzioni di configurazione tali da portare ben oltre il cartellino di Alienware Area-51 Threadripper Edition. Per i prezzi e le disponibilità siamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di Dell.