Google Discover arriva anche sul sito mobile

Con Google Discover (“Scopri” in Italia) il colosso di Mountain View ha dato una fortissima scossa al Google Feed, proponendone una versione rivista – concettualmente e graficamente simile a Google News – che ora mette l’utente nelle condizioni di conoscere tutte le informazioni a cui potrebbe essere interessato in maniera passiva. Feature che in queste ore sta arrivando anche sulla versione mobile del sito di Google.

Google Discover (nato come Google Now e poi diventato Google Feed) è ora disponibile non solo nell’app per Android ma anche sul sito in versione mobile. Visitando il sito web Google su smartphone e tablet con un comune browser, ora apparirà la funzione Discover.

Da noi in Italia la funzione si chiama “Scopri” e, in pratica, inserisce una serie di notizie sotto la barra di ricerca centrale sulla base degli interessi dell’utente – e quindi delle sue ricerche e cronologia – ad esempio, sport, cinema, videogiochi, intrattenimento e tanto altro ancora. Esattamente come accade nell’app Google per Android e iOS.

Google ha fatto sapere che la funzionalità del feed, fino ad oggi disponibile solo sull’app Google, viene usata da 800 milioni di utenti al mese. I risultati possono anche essere raccolti per argomenti che vengono indicati dal logo di Discover, seguito da un titoletto indicativo e che, se cliccato, offre più articoli correlati a quel tema.

Ricordiamo che le schede visualizzate in Discover presentano un’immagine di copertina, un titolo, un breve riassunto, il nome del sito e la data di pubblicazione. Dal mene è possibile scegliere se una notizia consigliata non è in realtà di interesse e quindi di impedire che Discover la proponga in futuro. Nel giro di qualche giorno, Discover dovrebbe apparire sul sito mobile di Google per tutti gli utenti.