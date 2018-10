Google Maps, ecco come attivare la Dark Mode

Matteo Tontini,

La cosiddetta Dark Mode è abbracciata da un numero sempre maggiore di app, e Google non è certo disposta a rinunciarci. Già da tempo, infatti, l’azienda lavora per introdurla in Gboard o nell’app Telefono, ma forse non tutti sanno che un tema scuro è presente anche in Google Maps e si attiva automaticamente di notte, oppure quando il navigatore rileva che l’utente sta attraversando una galleria.

Come fare, quindi, a impostarlo come tema fisso? Non è affatto difficile, però è necessario farlo manualmente. Bisogna andare sulle Impostazioni di Google Maps, poi selezionare Impostazioni navigatore e fare tap sulla sezione Visualizzazione mappa. A questo punto è necessario cambiare l’opzione da “automatica” a “notte” per far sì che il tema scuro non dipenda dall’orario.

Lasciando invece “automatica”, giorno e notte continueranno ad alternarsi. Interessante il fatto che la Dark Mode sia integrata in Maps già da un po’, sebbene potrebbe essere rimasta nascosta a molti fino ad oggi. Di recente, in Maps è stata aggiunta una funzionalità che permette all’utilizzatore di seguire i luoghi che gli interessano, un po’ come funziona con le pagine Facebook, al fine di rimanere costantemente aggiornato sulle novità di un ristorante o di un locale.

