HomePod: domani l’annuncio per l’Italia?

Marco Grigis,

HomePod, l’altoparlante intelligente di Apple, potrebbe giungere ben presto in Italia. Dopo il lancio in Spagna e in Messico, avvenuto la scorsa settimana, tutto sarebbe pronto per la distribuzione sullo Stivale: è quanto riferisce la redazione di iSpazio, sulla base di alcune informazioni raccolte negli Apple Store.

HomePod è giunto sul mercato di poche nazioni a inizio 2018, segnando l’ingresso ufficiale di Apple nell’universo degli smart speaker. A differenza dei competitor, come Amazon Echo e Google Home, gli obiettivi del gruppo di Cupertino sembrano però essere diversi: anziché concentrarsi maggiormente sui servizi di assistenza vocale, la società si è focalizzata sulla qualità audio. HomePod è stato infatti sviluppato per garantire il massimo della riproduzione sonora in qualsiasi ambiente della casa, grazie a un sistema intelligente di riconoscimento delle caratteristiche fisiche della stanza in cui è inserito, permesso dalle potenzialità del chip A8.

Secondo quanto riferito da iSpazio, lo scorso mese Apple avrebbe condotto alcuni test di dettatura all’interno degli Apple Store italiani, in vista dell’imminente lancio del suo smart speaker. Il dispositivo, come noto, supporta infatti diverse funzioni vocali grazie a Siri. Le prove sul campo sarebbero servite al gruppo californiano per capire se l’assistente vocale sia in grado non solo di comprendere i comandi, ma anche di distinguere tra i vari accenti e inflessioni regionali.

Al momento non sono giunte conferme dalle parti di Cupertino, ma è probabile che se ne sappia di più domani, in occasione dell’evento ufficiale di Brooklyn. È mistero anche sul prezzo: i cugini spagnoli possono acquistare HomePod a 349 euro, in Italia bisogna però considerare anche gli oneri di legge sui dispositivi elettronici. A oggi, lo speaker intelligente di Cupertino è disponibile in otto nazioni: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, Australia, Francia, Spagna e Messico.

