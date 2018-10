Hubble funziona, riprendono attività scientifiche

Candido Romano,

Il telescopio spaziale Hubble funziona di nuovo dopo aver trascorso gli ultimi 20 giorni in modalità provvisoria per un malfunzionamento dei suoi giroscopi. Hubble è in orbita intorno alla Terra e dopo il suo ripristino ha ripreso le proprie attività scientifiche di osservazione. I giroscopi sono degli strumenti utilizzati per puntare Hubble verso le aree che deve osservare, consentendogli di mantenere la stessa posizione per periodi di tempo anche molto lunghi. Non a caso essi vengono utilizzati anche per le operazioni di osservazione degli oggetti spaziali più distanti.

Il telescopio spaziale ha all’attivo 30 anni di osservazioni, ma dopo un brevissimo periodo trascorso in modalità provvisoria adesso Hubble è rientrato nel pieno possesso delle proprie funzioni grazie ad alcuni sistemi di riserva. Questi gli hanno consentito di poter contare di nuovo su tre giroscopi per tornare a effettuare le proprie operazioni di osservazione.

Nei giorni scorsi le manovre di riparazione sono state portate avanti letteralmente “spegnendo e accendendo“, anche se ovviamente è stato molto più complesso rispetto al premere due volte un tasto. I giroscopi servono a orientare di nuovo il telescopio consentendogli di mantenere sempre la stessa posizione per l’osservazione degli oggetti spaziali più lontani. Spegnendo e riaccendendo, spostando Hubble davanti e indietro e utilizzando due modalità (high mode alta low mode) si è tornati alla normalità.

Hubble finora è durato molto più del previsto e ha permesso di compiere quasi 30 anni ininterrotti di osservazioni, che ci hanno aiutato a comprendere meglio le caratteristiche del nostro sistema solare, della galassia e del resto dell’Universo. Benché si trovi a oltre 560 chilometri dalla Terra, subisce comunque l’influsso delle particelle della parte alta dell’atmosfera, che pian piano lo rallentano facendolo avvicinare al nostro pianeta. Si stima che Hubble dovrebbe rientrare e disintegrarsi nell’atmosfera nei prossimi anni.